كيف يساعدك فنجان القهوة الصباحي في إنقاص وزنك الزائد؟.. دراسة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يفضل الكثيرون تناول القهوة يوميا، نظرا لمذاقها الرائع واللذيذ، لكن هل تعلم أن تناولها بانتظام يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن؟

وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة نوتنغهام الإنجليزية، أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية العنيدة، ويزيد الكافيين من معدل التمثيل الغذائي في جسمك، ما يساعدك تلقائيا على إنقاص الوزن، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

وتشير الدراسة إلى أن القهوة تحفز "الدهون البنية" في جسمك، وهي الدهون الموجودة في الجذع والرقبة، وهذا النوع من الدهون مسؤول عن إنتاج الحرارة في أجسامنا وتقليل الدهون البيضاء في النهاية.

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وتناول القهوة بانتظام يمكن أن يحافظ أيضا على تقلب المزاج والاكتئاب، وفي الواقع، يمكن أن يساعدك الكافيين الموجود في القهوة على محاربة الصداع النصفي لأنه غني بمضادات الأكسدة.

من المعروف أيضا أن القهوة تحافظ على نظام المناعة قويا وصحيا، وكل هذا ينطبق على القهوة الطبيعية فقط، ولكن ليس القهوة الفورية أو المعبأة الجاهزة الموجودة في السوق، لأنها غالبا ما تحتوي على مواد كيميائية ومواد حافظة وأطنان من السكر التي تضر بصحتك.

وعلى الرغم من أن القهوة تساعدك على إنقاص الوزن ولديها الكثير من الفوائد الأخرى، إلا أنها تضر بك إذا تناولت المزيد منها، وفي دراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجد العلماء أن استهلاك القهوة على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.