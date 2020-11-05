تعرف على العقوبة المتوقعة لـ"طفل المرور" وأصدقائه بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت إعلان إيجابية عينات تحليل تعاطي المخدرات لنجل القاضي المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور" مع 3 من زملائه المحبوسين على ذمة التحقيقات بتهم التنمر والإهانة والتعدي على أمين شرطة في إدارة مرور القاهرة، وسط تساؤلات عن مصيره.

توضح نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، مصير "طفل المرور" خلال تصريحاتها لـ"الوطن"، إذ قالت إن الأطفال الذين لم يتخطوا عمر 15 عاما، تسري عليهم العقوبات الخاصة بقانون الطفل، التي من بينها إيداعه في مركز إصلاحي ودور رعاية.

وتضيف "نهاد"، أنها تتوقع ارتفاع مدة إيداع الطفل بمركز الإصلاح لأكثر من أسبوع، متابعة: "ممكن تمتد لأسابيع أو شهور أو سنة كاملة على حسب تقدير النيابة"، مشددة على أن الجهات المعنية ستراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، في ظل بدء العام الدراسي الجديد، لأن "الهدف هو إصلاح الطفل مش عقابه".

وأشارت المحامية بالنقض، إلى أن الأطفال الذين تخطوا سن 15 سنة ستوجه لهم عقوبات جنائية، نظرًا لأنهم وصولوا لسن المسؤولية القانونية، متابعة: "المحكمة هى اللي هتقرر عقوبتهم وإيداعهم في الإصلاحية، والأهالي هتدفع غرامة".

النيابة توجه تهمة تعاطي المخدرات لـ"طفل المرور" وأصدقائه

كشفت مصادر قضانية عن أن النيابة العامة بصدد توجيه تهمة تعاطي مخدرات لنجل القاضي و3 من زملائه المحبوسين على ذمة التحقيق بتهم التنمر والإهانة والتعد على أمين شرطة في إدارة مرور القاهرة خلال مباشرة مهام عمله في المعادي، بعد ثبوت إيجابية عينات تحليل المخدرات التى خضع المتهمين لها في الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة.

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وبحسب مصادر، فإن المتهمين ثبت أنهم يتعاطوا مخدر الحشيش، وأن المتهمين الخمسة تمّ عرضهم على الطب الشرعي صباح أمس الأول، وجرى سحب عينات منهم بناءا على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات، لبيان مدى تعاطيهم لأي أنواع من المخدرات.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة تنتظر وصول تقرير الطب الشرعي بشكل كتابي رسمي حتى يتسنى لها إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين واستخراجهم من محبسهم وتوجيه تهمة تعاطي الحشيش لهم.

وتابعت المصادر الاتهام الجديد وهو تعاطي الحشيش سيكون التهمة الرابعة بجانب تهم التنمر والإهانة والتعد على موظف عام خلال تأدية عمله.

وأفادت النيابة العامة، بأنها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.