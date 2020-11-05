أروى جودة: تعبت من زيادة وزني.. وعملت رجيم عشان أعرف ألبس فساتيني

علاقات و مجتمع

،وأكدت أروى، أنها اكتسبت حوالي 30 كيلو جرام، مضيفة: "في مسلسل نمرة اتنين، هتشوفوا ممثلة تانية اسمها أروى مش أنا، لأني كانت دُبل، في وقت كورونا معرفش أمتى وإزاي، أنا تخنت 30 كيلو من غير ما أحس".

وأضافت أروى خلال حديثها مع برنامج "ذا إنسايدر"، أنها رغبت في فقد وزنها: "صحيًا تعبت، معنديش مشكلة حد يتخن أو يرفع لكن أنا صحيًا تعبانة، وقطعت العيش والمكرونة والشيكولاتة عشان أقدر أخس وألبس فساتين وأجي المهرجان".

يذكر أن الفنانة أروى جودة، تألقت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بعدد من الفساتين التي ارتدتها، بينها فستان لامع من الروز الفاتح بأكمام كاملة، دون نقشة مميزة، مفتوح "فتحات هوليوود"، وتميز اللوك بكمامة يشمك.

Advertisements

وارتدت فستان آخر ذهبي لامع، مقفول من الصدر "وان شولدر"، واسع أيضا.

ومن إطلالاتها المميزة، ارتدت فستان من اللون الأسود في أبيض، حدد خصرها، لكنه كان واسع من المنطقة السفلية، لا يحدد الجسم.

سر تألق أروى جودة

الفنانة أروى جودة من الفنانات اللائي يتميزن بإطلالاتهن وتألقهن الدائم في المناسبات المختلفة، وكشفت عن سر ذلك في لقاء سابق في برنامج "سهرانين" على قناة "ON"، مع الفنان أمير كرارة.

وقالت أروى، إن الرجال عادة ما يرتدون ملابسهم ببساطة دون تكلف، وهم يتميزون عن السيدات في هذا الأمر، حيث إن السيدات لديهن الكثير من التفاصيل التي سترهقهن، خلال ارتداء الملابس المختلفة، والتفاصيل التي تكمل اللوك، ومن بين تلك التفاصيل المجوهرات، والاكسسوارات، والشعر والمكياج.

وعن سر أناقتها قالت، إنه بسبب الاستايلست الخاص بها، فهو يهتم دومًا بتفاصيلها، بالإضافة إلى كونها تفضل البساطة.