إطلالة كندة علوش مع عمرو يوسف في زفاف درة تثير انتباه الجمهور: خسيتي أوي

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة التونسية درة ورجل الأعمال هاني سعد، يوم الإثنين الماضي، بمدينة الجونة في الغردقة.

وظهرت كندة بفستان "أوف شولدر" مزين بالورود الملونة، وتسريحة شعر بسيطة، إذ أظهر الفستان انخفاض وزنها، وهو ما لفت انتباه الكثير من متابعيها، فجاء من بين التعليقات: "الفستان جميل وجسمك اتغير صار متناسق"، و"أنتي خاسة هنا أوي"، و"خسيتي يا كندة خالص".

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واحتفلت منذ أيام الفنانة التونسية درة بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد فى مدينة الجونة بعيدا عن أعين الإعلام واقتصر الحفل على أصدقائها.

وأعلنت درة زفافها من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وأقيم فرح الفنانة التونسية "درة" و"هاني"، بأحد الفنادق الكبرى، وهو فندق خاص لمالك مدينة الجونة سميح ساويرس، كما أنه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ "VIP"، إذ لا يتم الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية، حيث جميع غرف الفندق عبارة عن سويت وشقق فندقية، كما لا يتضمن ريسبشن كبيرا كالعادة فى باقي الفنادق.

وكان الفندق خلال فترة مهرجان الجونة، السكن الرئيسي لنجيب ساويرس، وسميح ساويرس، بالإضافة للنجوم السوبر، أمثال عمرو دياب، ومن قبل عادل أمام وهند صبري وأحيانا الفنانة يسرا، كما أنه نفس الفندق الذى أقام فيه الفنان العالمي سلفستر ستالوني، حين زار الجونة، سابقا هو والفنان مينا مسعود.