برجك الفلكي يخبرك عن السن المناسب للزواج.. هؤلاء فوق الثلاثين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

كثيرون تزوجوا في سن مبكرة بينما آخرون فضّلوا اتخاذ هذه الخطوة في وقت متأخر، بالطبع هناك أكثر من تفسير لذلك، ولكن إذا نظرنا إليها من وجهة نظر فلكية، فتأثير ترتيب النجوم في السماء يكون له دور كبير.

وبحسب ما ذكر موقع "ideas to try" فإن بعض الأبراج تعتقد أن الزواج إلهاء، وسيضر بطموحات الطرفين، على عكس الأبراج الأخرى التي تجد أن الزواج مهم للغاية ومن الأفضل للشريكين أن يحققوا أهدافهم معاً، وأنه من خلال برجك يمكنك اكتشاف ما هو السن المثالي للزواج.

الزواج قبل سن الثلاثين:

يحب برج الثور والسرطان والعذراء الاستقرار والقيم العائلية، لذا فيحب هؤلاء الأبراج أن يتزوجوا قبل سن الثلاثين.

برج الثور:

أنت شخص يمكن الاعتماد عليه وتتحمل المسؤولية عند الزواج، وتفكر في الزواج قبل سن الثلاثين، ويكون اعتمادك على العاطفة أقل.

برج السرطان:

أنت تحب الإخلاص، وبالنسبة لك الزواج مهمة جدًا، فأنت لا تخاف من الالتزام طويل الأمد، ويمكنك الزواج بعمر 22 أو 23 عاما.

برج العذراء:

تحب أن تفهم علاقاتك مع الناس جيداً، وإحساسك بالواقعية يؤهلك للزواج في سن الـ25 عاما، ومشاعرك صادقة ودائمة.

الزواج في الثلاثينيات:

يحب برج الجوزاء والحمل والقوس الاستمتاع بالحياة ويحتاجون إلى وقت للانخراط في علاقة، ربما يكون لسنوات عديدة.

برج الجوزاء:

تحب الإبداع وتكره الروتين، وأنت بحاجة إلى القيام بتجارب في الحياة قبل الزواج، ومع ذلك، فأنت تريد أن يصبح حفل زفافك حفلة كبيرة وتحلم بيها.

برج الحمل:

برج الحمل من الأبراج المندفعة ويفتقر إلى الصبر، ويميل إلى اتباع قلبه، ولكنه عند قراره في تأخير الزواج إلى الثلاثينيات من عمره.

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برج القوس:

يحب أن يأخذ وقته، خاصًة في موضوع الزواج، ويفكر أولاً بعقله ثم بقلبه، ويحترم الشخص المقبل للزواج منه، ولكنه لم يفتح قلبه إلا في الثلاقينيات.

الأبراج التي لا تعرف العلامات متى تتزوج:

برج الدلو، الحوت، الأسد، الميزان، العقرب والجدي، من الأبراج التي لم تظهر علاماتها معلومات مؤكدة.

برج الدلو:

يحب أن يشعر برج الدلو دائماً بالاستقرار، وهو عنيد جداً غير سهل اقناعه بالزواج، ولكنه يحتاج دائماً إلى أن يشعر بالحب والأمان العاطفي.

برج الحوت:

برج الحوت حساس جداً تجاه حبه، ولا يحدد موعداً للزواج، ولكنه فور مقابلته للشخص المناسب سيسرع إلى الزاوج منه.

برج الأسد:

يؤجل برج الأسد دائماً زاوجه إلى أن يجد الشخص المناسب، وهذا يتطلب الكثير من الوقت، وإذا وجد الطرف الثاني وتأكد من أنه مناسب يتزوج منه دون تضييع وقت.

برج الميزان:

يشعر دائماً بالتردد في موضوع الزواج، ويخشى من ارتكاب خطأ الزواج في سن صغير، خوفاً من الطلاق في وقت ما.

برج العقرب:

الشك والغيرة لدى برج العقرب يجعلوه دائماً متردد في موضوع الزواج، وغموضه يمنعه عن الكشف عن موعد زفافه أو الوقت المناسب له.

برج الجدي:

طموح ومنظم، ولا يعرف أين يمنح أولوياته، هل لحياته المهنية أم لزواجه، فهو مرتبط بتقاليد الأسرة، فيتطلب الأمر معه الكثير من الصبر، لكنه يعرف أن يكون عامل جاد جداً وفي نفس الوقت حبيب رومانسي.