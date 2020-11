صور.. 13 معلومة عن رزان جمال حبيبة رفعت إسماعيل في "ما وراء الطبيعة"

علاقات و مجتمع

يعرض حاليا على منصة "نتفليكس" أول مسلسل مصري من إنتاجها، وهو "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، بطلها "رفعت إسماعيل"، طبيب الدم المصري الذي يعاني من أمراض في الدم ويدخن بشراهة، ويؤدي دوره الفنان أحمد أمين.

وتؤدي الممثلة البنانية رزان جمال دور "ماجي ماكيلوب"، العالمة الاسكتلندية، زميلة رفعت إسماعيل التي لم يعترف لها بحبه، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

من رزان جمال؟

- ولدت في 7 أغسطس 1987، أي تبلغ من العمر 33 عاما.

- كانت نشأة رزان جمال في العاصمة اللبنانية بيروت.

- بدأت العمل في بدايتها بالإعلانات التليفزيونية، بينما كانت تبلغ من العمر 15 عاما فقط.

- عندما بلغت 18 انتقلت إلى لندن للدراسة في كلية كينجز لندن، وحصلت منها على درجة إدارة الأعمال.

- جاءت شهرتها عام 2010 بعد مشاركتها في مسلسل (Carlos)، الذي يحكي قصة الفنزويلي المثير للجدل إيليتش راميريز.

- اختارها المخرج أوليفيير أساياس لأداء دور لانا جرار في المسلسل التلفزيوني القصير ذو الإنتاج الألماني الفرنسي المشترك "كارلوس".

Advertisements

- شاركت رزان أيضا في فيلم "الجن" لمخرج الرعب الأسطوري توبي هوبر في عام 2012.

- وفي نفس العام كانت أيضًا جزءًا من طاقم العمل في الفيلم الموسيقي القصير "صيف قاسٍ" لكانييه ويست، الذي ظهر لأول مرة في مهرجان كان السينمائي.

- آخر أعمالها الفنية كان فيلم Don't Tell Me the Boy Was Mad، للمخرج الفرنسي روبير جيديجيان.

- عرض هذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي عام 2015.

- في نفس العام شاركت أيضا في مسلسل سرايا عابدين الجزء الثاني، وقامت بدور جوزفين زوجة نابليون بونابرت.

- من المقرر أن تقوم بدور ماجي في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يعرض على نتفليكس 2020.

- هو أول مسلسل مصري أصلي تشارك فيه رزان الجمال.

يذكر أن شركة نتفليكس العالمية تتولى إنتاج وتوزيع وعرض المسلسل في أكثر من 190 دولة حول العالم، بالإضافة إلى ترجمته بكل اللغات؛ كما يعرض المسلسل في 7 أو 8 حلقات في موسمه الأول.