صور.. سعر خيالي لـ"لوك" نجوى كرم في "The Voice Senior"

لايف ستايل

بإطلالة أنيقة كعادتها، ظهرت الفنانة نجوى كرم، أمس، خلال حلقات برنامج المسابقات الغنائية "the voice senior"، الذي يتنافس فيه رجال وسيدات من أعمار كبيرة نسيبا على الغناء.

ارتدت نجوى كرم فستان من اللون الأخضر الفسفوري "وان شولدر"، مع فتحة هوليوودية من الجانب، مقفول من منطقة الصدر، انسيابي ضيق ملائم لقوامها، مع حزام من نفس اللون على الوسط.

لوك نجوى كرم، لفت إليها الأنظار، فقد كانت استثنائية في أناقتها، وارتدت على الفستان من ماركة "Alex berry" حذاء أخضر فسفوري أيضا، وأقراط ماسية ومكياج سموري ثقيل وعيون بنية.

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الفستان يباع عبر مواقع البيع على الإنترنت، ويصل سعره إلى 1365 دولار أي ما يعادل حوالي 21 ألف جنيها مصريا، أما الحذاء فوصل سعره إلى 650 دولارا أي ما يزيد عن 10 آلاف جنيه.

وتتألق نجوى كرم دوما في ملابس السهرة، وجميع الفساتين التي ترتديها، وتحرص على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور من حياتها اليومية وفساتينها الأنيقة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

آخر أعمال نجوى كرم، أغنية "ملعون أبو العشق"، التي تعرضت بسببها لهجوم شديد من قبل الشاعر والسيناريست المصري مدحت العدل، فأثارت الأغنية عضبه، بسبب تشابها مع أغنية "ملعون أبو الناس العزاز"، التي غنتها نوال الزغبي.

وكتب السيناريست عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "بمناسبة أغنية ملعون أبو العشق، المنحوتة من ملعون أبو الناس العزاز، أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء، لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ 3 سنوات، ولكن هل نجوي كرم أيضا عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع .. حرامي وغبي؟".

جدير بالذكر أن برنامج The Voice Senior هو برنامج مسابقات غنائي لاكتشاف المواهب الغنائية فوق 60 عاما، وويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان هاني شاكر والفنان ملحم زين والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطربة اللبنانية نجوى كرم.