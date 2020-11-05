حقيقة الصور المتداولة لآشلي بايدن ومقارنة جمالها مع إيفانكا ترامب

علاقات و مجتمع

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا زعموا أنها تعود لآشلي بايدن، ابنة المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المزعومة لآشلي وقارنوها مع صورة إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في توقيت يأتي وسط استمرار عمليات فرز الأصوات بالولايات الأمريكية لمعرفة إن كان ترامب سيفوز بولاية ثانية أم سيكون هناك حقبة جديدة بفوز بايدن.

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وببحث سريع على محرك البحث جوجل، وجد أن الصورة المتداولة هي لعارضة "موديل" برزت على مواقع عديدة منها للموضة وتصفيف الشعر مثل موقع "pintrest" لإبراز تصفيفات وألوان شعر تتناسب مع البشرة البيضاء والعيون الزرقاء، ولا تعود لآشلي بايدن، بحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وآشلي بايدن من مواليد 8 يونيو 1981، تعد ناشطة اجتماعية، وسيدة أعمال تنفيذية، وشخصية سياسية من ديلاوير، كما أنها معروفة باسم طفل جو بايدن.

علاوة على ذلك ، فهي ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وتزوجت آشلي الدكتور هوارد كيرين أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، في 2 يونيو 2012، وفي الوقت نفسه، تعمل في مستشفيات جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا كجراح تجميل.