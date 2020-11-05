8 معلومات عن يارا العشري أحدث المنضمات لقائمة مصابي كورونا بمهرجان الجونة

علاقات و مجتمع

"عملت تحاليل كورونا وطلعت إيجابية للأسف، أي حد قابلته يعزل نفسه"، بتلك الكلمات أعلنت الإعلامية الشابة يارا العشري إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، عبر خاصية "استوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب عودتها مباشرة من الجونة.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن يارا العشري، عقب إصابتها بفيروس كورونا، خلال النقاط التالية:

- ابنة الإعلامية خديجة خطاب.

- مقدمة برنامج "الخلاصة" على إذاعة "إينرجي".

- تجرحت من الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018.

- شاركت في عدة ورش تمثيل، لشغفها بذلك المجال، على حد قولها، إذ كتبت في 2019، عبر "إنستجرام: " قال لي أحد زملائي في ورشة التمثيل (بالرغم من أنكِ لطيفة وهادئة دائمًا، لكنك تتحولي لشخص مختلف عندما تبدأي التمثيل، تنسى من أنتِ وتتقميصين الشخصية. لذلك لا تتوقفِ").

وأضافت: "ذلك الإطراء جعلني سعيدة للغاية، لأنني أتخذت خطوات نحو تحقيق حلمي، على الرغم من أنها لا تزال خطوات صغيرة".

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- من هوايتها المفضلة السفر، ومن أبرز المدن التي زارتها: بالي، وليمبونجان، وبيروت.

- يتابعها عبر حسابها الشخصي على موقع تباد الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما يتجاوز 4500 شخص.

- حضرت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لتكون بذلك أحدث المنضمين لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا عقب العودة من المهرجان.

- شاركت في تغطية العديد من المهرجات الفنية، من بينها، مهرجان القاهرة السينمائي.

يشار إلى أن والدة الإعلامية الشابة، قالت في تصريح لـ"الوطن": "يارا سافرت لتغطية المهرجان، لكنها عادت إلى القاهرة، قبل حفل الختام لشعورها بالتعب".

وتابعت: "بعد عودة يارا من المهرجان كانت تعاني من حالة إعياء وإرهاق، كما أحست بفقدان حاستي التذوق والشم، دون ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك قامت بعمل مسحة للتأكد من حالتها، وظهرت نتيجتها إيجابية اليوم الأربعاء".