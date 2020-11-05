حفل مدته 19 ساعة.. حبيبان يعقدان زواجهما أونلاين عبر تطبيق "زوم"

لايف ستايل

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وغلق الحدود بين العديد من البلدان، في عدم تمكن شاب وفتاة من التقائهما وعقد زواجهما وفقًا لترتيبتهم المسبقة، ليبحثان عن طريقة أخرى لتكليل قصة حبهما وتوثيقها.

الشاب الأمريكي سكوت، 32 عامًا، كان يخطط للانتقال إلى الأرجنتين حيث تعيش صديقته أوجستينا، 28 عامًا، في مارس الماضي، لعقد زواجهما، إلا أن غلق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا، عطل ترتيباتهم، ليقرر الحبيبان أخيرا، عقد زواجهما عبر مكالمة فيديو خلال تطبيق التواصل "زوم" في حفل استمر 19 ساعة.

Advertisements

ومنح الحبيبان "سكوت" و"أوجستينا" رخصة للزواج عبر الإنترنت من قبل ولاية يوتا الأمريكية، في حضور أسرهم وأصدقائهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التقى الزوجان في ولاية كولورادو الأمريكية في مايو 2017، ومن ثم عادت أوجستينا إلى وطنها في نوفمبر الماضي، ثم انتقل سكوت لزيارتها في يناير عندما تقدم لها بطلب الزواج قبل العودة إلى الولايات المتحدة، إذ نشرت الفتاة العشرينية حينها صورة لخاتم خطوبتها وأرفقت تعليقًا: "قلت نعم وأشعر بسعادة بالغة الآن، وكل ما يمكنني قوله هو أنني وجدت شريكي في الحياة، وأريد أن أقضي بقية حياتي في جعله سعيدًا".

وكان من المقرر أن يسافر "سكوت" مرة أخرى في مارس، حتى يتمكنوا من العيش معًا قبل أن ينتشر الوباء وتوقف الرحلات الجوية، وعقب غلق الحدود حاول الشاب الثلاثيني الحصول على إذن بالخروج لكن تم رفضه، إلا أنهما حصلا بعد ذلك على رخصة زواج، وتمكنا من الزواج عبر الإنترنت.

ارتدت "أوجستينا" فستان زفاف تقليدي وبسيط، بينما ارتدى العريس بدلة داكنة وقميص مفتوح العنق، حيث انضم إليهم العديد من الأصدقاء وأفراد الأسرة من خلال "Zoom Stream"، كما نشرت العروس مقاطع من حفل الزفاف الأونلاين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويخطط الزوج الآن، للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة، حتى يتمكن من الانتقال إلى الأرجنتين ولم شمل زوجته الجديدة لأول مرة، كما يخططان لإقامة حفل زفاف ثاني في مايو من العام المقبل.