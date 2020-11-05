ما أسباب ظهور الشعر في الذقن لدى النساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ظهور الشعر في الذقن لدى النساء لا يمثل مشكلة جمالية فحسب، بل صحية أيضا؛ حيث إنه ينذر بمشاكل صحية خطيرة.
وأوضح المركز الألماني أن أسباب ظهور الشعر في الذقن لدى النساء تتمثل في زيادة هرمونات الذكورة مقابل نقص هرمونات الأنوثة أو استخدام عقاقير دوائية تحفز هرمونات الذكورة أو وجود تكيس حول المبايض أو تضخم الغدة الكظرية أو أسباب نفسية تتعلق بالقلق والتوتر العصبي.
لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ظهور الشعر في الذقن لدى النساء وعلاجه.
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