تعرفي على مخاطر شرب الخمر أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من شرب الخمر أثناء الحمل؛ حيث يتسبب ذلك في إصابة الجنين بمتلازمة الجنين الكحولي (Fetal alcohol syndrome)، والتي تؤدي إلى عواقب وخيمة لدى الجنين تتمثل في تشوهات جسدية واضطرابات عقلية ونفسية.

وأوضحت الرابطة أنه إذا تناولت الأم الكحول خلال فترة الحمل، فإن الكحول يدخل ضمن مجرى الدم، ويصل إلى الجنين عن طريق المشيمة. ويعيق الكحول إيصال الأكسجين والمواد المغذية إلى أنسجة الجنين وأعضائه، بما في ذلك دماغ الجنين، مما يؤدي إلى ظهور ندبات مميزة في الوجه وإلحاق الضرر بالخلايا العصبية والدماغ، مما يؤدي إلى مشاكل ذهنية ونفسية ومشاكل في السلوك.

ومن المشاكل، التي تهدد الطفل: تشوُّهات في المفاصل والأطراف والأصابع وبطء النمو الجسدي قبل الولادة وبعدها وصعوبات في الرؤية أو مشاكل في السمع وصِغَر محيط الرأس وصِغَر حجم الدماغ وسوء التناسق في الحركة عيوب قلبية.

ومن المشاكل الأخرى بطء الانتباه وفرط النشاط وضعف التحكُّم في ردود الفعل والعصبية الشديدة والقلق.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على المرأة الإقلاع عن شرب الخمر.