لورديانا في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعون: عندها ترهلات زينا

علاقات و مجتمع

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، استعدادات أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لورديانا" بفستان أسود جريء، بدون أكتاف ومكشوف الصدر، وبفتحة جانبية طويلة، مع تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، معلقة: "قريبا.. صور جديدة".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال في كل أحوالك"، و"عندك ترهلات واسترتش ماركس زينا.. ورغم كده زي القمر"، و"أحلى واحدة من غير مجهود".

لورديانا: بحب تحية كاريوكا وسامية جمال ومش بتكلم عربي كويس

سبق أن قالت "لورديانا"، في حديث لـ"الوطن"، إنها سعيدة بإقامتها في مصر منذ عدة سنوات، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وآثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إجادتها للغة العربية: "مش باعرف أتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية".

وعن مثلها الأعلى في مجال الرقص الشرقي، أوضحت أنها تحب سامية جمال وسهير زكي وتحية كاريوكا، ما شجعها على دراسة وتعلم فن الرقص منذ عدة سنوات.

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من هى لورديانا؟

رصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- يتابعها حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم.

- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الراقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.