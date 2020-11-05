كتب: هن - 09:09 ص | الخميس 05 نوفمبر 2020

قدم الشيف شربيني، طريقة عمل سلطة بطاطس بالأنشوجة، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير سلطة بطاطس بالأنشوجة بطاطس كزبرة خضراء كركم كاري بودرة ثوم بصل كمون Advertisements فلفل حار ملح فلفل عصير ليمون مستردة أنشوجة بشر ليمون فلفل ألوان طريقة عمل سلطة بطاطس بالأنشوجة تقطع البطاطس إلى مكعبات وتسلق في ماء وملح. يفرم الثوم مع الكركم والكاري والكمون والمستردة والأنشوجة وزيت زيتون وبشر ليمون باستخدام كبة كهربائية. يقطع البصل مكعبات والفلفل الحار والكزبرة الخضراء، وتقلب المكونات مع بعضها ثم يضاف الصوص وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة بطاطس بالأنشوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.