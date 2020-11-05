منها التأمل.. تمارين يوجا تساعد على تحسين الصحة بعد الشفاء من كورونا

صحة

بعد التعافي من فيروس كورونا يحتاج كل شخص إلى استعادة قوة الجسم وصحته من جديد، وهناك بعض التمارين الرياضية التي تعيد قوة الجسم وتساعد على تحسين الصحة منها كما أوردها موقع "the Indian express".

تمارين الاسترخاء

تساعد على استرخاء جميع المفاصل وخاصة العمود الفقري، وتحسين الدورة الدموية وتقليل آلام الجسم.

تمارين التنفس

تساعد تمارين التنفس على تحسين وظائف الرئة وتطهير الجيوب الأنفية. يجب أن يتم ممارسة هذه التمارين برفق والقيام بثلاث جولات كل منها 30 ثانية كافية.

وينصح بممارسة هذه التمارين في الصباح الباكر، ما عليك سوى القيام بتنفس عميق لمدة 2-3 دقائق في وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

التأمل

سيكون التأمل محوريًا في عملية التعافي لأنه يساعد الجسم على الوصول إلى حالة من الاسترخاء تشبه النوم مما يعزز الشفاء والتجدد.

كلما ازداد الاسترخاء لدينا، كلما كان تعافينا بشكل أسرع.

أعراض فيروس كورونا

ومن ضمن أعراض فيروس كورونا كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية:

حمى.

سعال جاف.

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إرهاق.

الأعراض الأقل شيوعاآلام وأوجاع.

التهاب الحلق.

إسهال.

التهاب الملتحمة.

فقدان حاسة التذوق.

طفح جلدي.

تغير لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

الفرق بين البرد وكورونا

وكان الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، قدم في حديثه لـ"هُن"، طريقة التفرقة بين نزلات البرد العادية وفيروس كورونا.

وقال "الأنصاري" إن نزلات البرد العادية يصاحبها احتقان الحلق وسيلان الأنف ودموع العين المستمرة، ولا تصاحبها حرارة أو أعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العظام.

وأضاف: "أما أعراض كورونا، فيصاحبه حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات، فكلها أعراض يمكن أن يصاب بها المريض".