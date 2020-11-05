أحمد يونس يكشف مرض والدته بعد وفاتها: مشيتي بعد صراع مع مرض الكبد

علاقات و مجتمع

"مع السلامة يا أمي مشيتي بعد صراع مع الكبد وأمراضه اللعينة"، بهذه الكلمات، عبر الإعلامي أحمد يونس عن حزنه بعد وفاة والدته أمس.

ونشر الإعلامي عبر حسابه على "فيس بوك"، "مع السلامه يا أمي مشيتي بعد صراع مع الكبد وامراضه اللعينه، مصطفى ابن اختي بأقل من شهر وإن شاء الله كلكم مع بعض دلوقتي يا من كنت ولازلت سببا في كل خير أنا فيه".

وأضاف "يونس"،: "هفتقد دعوتك ليا المعتادة، ربنا يحبب فيك خلقه، هفتقد ملمس إيديك الضعيفة الحنينة وهي بتطبط على كتفي بعد ما ببوسها وأنا في قمة سعادتي، هفتقد حضنك الحنين ونومي على رجليك".

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وتابع: "هزارك معايا وتشجيعك ليا ودعمك الدايم هفتقد قعدتنا كل حد بالليل وأحنا سهرانين بنتفرج على برنامجي وببص لك وبشوف نظرات الفخر في عينيك وبعد ما الحلقة تخلص تبصيلي وتقوليلي هايلة".

وأكمل: "هفقد قعدتك قبل رمضان وقبل العيد الكبير وأنتي بتكتبي قايمة أسامي لازم نبرها ونودها، فقدتك وفقدت كل معاني الحياة لكل من ترى عينيه هذا الكلام الزموا رجلين أمهاتكم عادي نختلف ونزعل ونتصالح، بس أوعوا أي حاجة تخليك تقاطعهم أو تاخد موقف منهم أنا فات على موت أمي يوم حاسس أنه ماشي ببطء رهيب النهارده أنا عرفت معنى ماتت التي كنا نكرمك لأجلها".

وأعلن الإعلامي أحمد يونس وفاة والدته عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب "يونس": "أمي ماتت.. الغالية راحت ورايح أدفنها بالله عليكم.. لا تبخلوا عليها بالدعاء هي في أمس الحاجة إليه الآن".