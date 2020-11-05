الامارات | إصابات جديدة بكورونا بين العائدين من مهرجان الجونة

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جديدة بكورونا بين العائدين من مهرجان الجونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة من الفنانين المصريين، ممن شاركوا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيس بوك"، امس الأربعاء، إنها أصيبت بالفيروس.
كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.
ويأتي ذلك بعدما كشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض "كوفيد- 19"، الثلاثاء الماضي ، وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
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