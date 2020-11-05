اكتشف علاقة حبيبته مع آخرين مقابل المال وكان رده: المهم تبقى مبسوطة

لايف ستايل

اكتشف رجل بريطاني، أن صديقته تقوم بممارسة علاقات حميمية مع آخرين من أجل الحصول على المال، والإنفاق غلى متطلبات حياتها اليومية، لكن جاءت المفاجآة بأن الرجل لم ينزعج من الأمر، طالما صديقته آمنة وسعيدة، بحسب قوله.

وكانت الفتاة المدعوة كريستال، متخوفة من إخبار صديقها بما تفعله من أجل الحصول على لقمة العيش، إذ تقوم بالمشاركة في تصوير الأفلام الإباحية، وإقامة العلاقات المتعددة مع الكثير من الرجال، طمعًا في الحصول على حياة كريمة، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تربط كريستال بصديقها علاقة منذ 11 عامًا، إذ كانت الفتاة متخوفة من رد فعله بعد علمه بما تفعله، لكنه قام بدعمها الكامل، وقال في أحد تصريحاته الإعلامية: "أنا وراءها بنسبة 100%، وسأدعمها دائمًا بغض النظر عن أي شيء، طالما أنها آمنة، فأنا سعيد، لإنها تحب عملها وهذا أهم شئ".

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على الرغم من أن الرجل لم يعد منزعجًا من مسيرة صديقته المهنية، إلا أنه قلق مما قد تعتقده عائلته وأصدقائه إذا اكتشفوا ذلك، وبسبب تلك المخاوف لم يخبر عائلته، معقبًا: "لا أعتقد أن هذا الأمر من شأن أي شخص سوى كريستال، فأنا أعلم أن والدتها وأختها يدعمانها بشكل كبير".

لكن يأتي القلق الوحيد للرجل، بشأن تعرض صديقته لأي من الإصابات أو الأمراض المعدية خلال قضائها أوقاتها مع رجال آخرين، مضيفًا: "هي مرنة للغاية ويمكنها تحديد ساعات عملها الخاصة إلى حد كبير وهذا أمر رائع، فإنها وظيفتها وهي تعرف ما هو مطلوب وما هو مناسب، أنا فقط أطلب منها أن تبقى بأمان".

وكشفت الفتاة، بأنها تخبر عملاءها بأنها على علاقة بصديقها وتحبه، قائلة: "أنا لن أقابل سوى الرجال الذين لديّ عامل جذب أساسي لهم، فقد قمت بتكوين صداقات رائعة في الآونة الأخيرة".