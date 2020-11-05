درة تثير الجدل بـ فيديوهات شهر العسل بعد مرض والدتها بانسداد في الشريان

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت احتفال الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال المصري هاني سعد، الذي انعقد في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة في الغردقة، الذي تبعه أنباء عن عدم انفصال "سعد" عن زوجته الأولى، ومطالبتها الجمهور بعدم الحديث عن حياتها الشخصية لمرض والدتها بسبب "الضغط الإعلامي" على الفنانة.

بالرغم من ذلك، إلا أن "درة" شاركت جمهورها عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطعي فيديو خلال جلوسها على متن مركب على البحر، بالتزامن مع شهر العسل.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطعي الفيديو، وسط مئات التعليقات، أبرزها: "مش مامت تعبانة، وأنتي خايفة عليها، ليه سيباها وبستمتعى بشهر العسل"، و"ربنا يسعد قلبك أنتي جميلة"، و"دعوا الخلق للخالق"، و"حقيقي حزينة على اللي أنتي عملتيه في نفسك".

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درة: ارحموني أمي جالها انسداد في الشريان

هاجمت الفنانة درة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الهجوم عليها بسبب كونها زوجة ثانية والسخرية منها بعد زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد.

وكتبت "درة" منشورا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ثم حذفته بعدها بقليل: "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وأضافت: "دعو الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اختموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغو سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".

وفي سياق متصل، علقت "درة" في تصريح مقتضب لـ"الوطن"، على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة، "أرجوكم سبوني في حالي"، حيث تعيش حالة من الحزن بسبب مرض والدتها وهجوم بعض الجمهور عليها.