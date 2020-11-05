رسالة رومانسية من شهيرة لزوجها الراحل محمود ياسين: وحشتني يا روحي

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية، وجهتها الفنانة شهيرة لزوجها الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب مرور 3 أسابيع على وفاته.

وقالت شهيرة: "وحشتني يا روحي"، مرفقة صورة قديمة تجمعها بـ"شريك حياتها"، خلال شبابهما، والتي ظهرت خلالها بأزياء فضفاضة حمراء اللون، فيما أطل الراحل بقميص أبيض وبنطلون جينز وسترة خضراء.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ3700 إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "جوزك فخر السينما والدراما المصرية"، و"الله يرحمه ويصبرك"، و"أنتي زوجة أصيلة ومحترمة".

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رانيا محمود ياسين بعد مرور 3 أسابيع على وفاة والدها: أفتقدك بشدة

وفي سياق متصل، نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "3 أسابيع على فراقك يا بابا.. بحبك للأبد.. وأفتقدك بشدة".

وطالبت "رانيا"، متابعيها بالدعاء لوالدها، قائلة: "اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأضافت، "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

وتابعت، "اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.. يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرًا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.. اللهم اغفر واصفح عن أبي، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضة عليه، مستبشرًا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب".

وفاة محمود ياسين

وتوفى الفنان محمود ياسين، 14 أكتوبر، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته العزاء في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.