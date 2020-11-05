على خطى مسلسل "إلا أنا".. "هانيا" تحارب التنمر على مرضى البهاق بالمكياج

علاقات و مجتمع

شعرت بالمعاناة التي يشعرون بها ونظرة المجتمع لهم والكلمات السلبية التي يستمعون لها بسبب تميزهم واختلافهم، فحاولت من خلال احترافها فن المكياج، مشاركتهم والتعبير عنهم حتى تصحح المفاهيم الخاطئة التي يعتقدها البعض أن مرض البهاق معدي.

بمكياج محترف عبرت "هانيا ياسر"، طالبة بالفرقة الأولى كلية فنون جميلة، عن مرضى البهاق، بعد رسم بقع بيضاء على وجهها تظهر إصابتها بالمرض، وذلك بعد تأثرها بمسلسل "إلا أنا".

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هانيا: اتعلمت المكياج السينمائي من 4 سنين.. كان هدفي محاربة التنمر

فكرة مختلفة جعلت "هانيا"، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احترافية المكياج المستخدم والذى يقترب إلى الحقيقة، "اتعلمت المكياج السينمائي من 4 سنين، ولما اتفرجت على المسلسل مكنش عندي أي معلومات عن المرض، بس من الحلقة الأولى حسيت أني اتشددت للمسلسل جدا، كنت حابه أقول للناس أني هابقى شكلي جدا وأنا بالبهاق"، حسب حديثها لـ "هُن".

تحاول الفتاة صاحبة الـ 20 عامًا، تشجيع مرضى البهاق ومحاربة التنمر، "بستخدم المكياج لمحاربة التنمر على مرضى البهاق لأني فعلا لما شفت جميلة عوض بمكياج البهاق حسيت ان شكلها احلى".

حاولت "هانيا" دعمهم بالطريقة التي تفهمها حسب حديثها، "كنت عايزة أقول للناس أن البهاق بيحلي الشخص المصاب به مش بتعيبه أبدا وبتخليه متميز ومختلف".

ردود أفعال إيجابية بعد نشر الصورة التي ظهرت فيها طالبة الفنون الجميلة بمكياج البهاق، "فيه ناس كتير كلموني بلغوني أنهم فرحانين بالصورة ومنهم من مرضى البهاق فعلا"، ووسط الأحاديث الإيجابية استمعت إلى بعض الكلام السلبي منتقضين هذا السلوك وافتكروا أني ببرز اختلافهم عن غيرهم وده مكنش هدفي من الصورة".