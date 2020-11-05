بعد إلغاء الزيادة السنوية على المصروفات.. أمهات: "التعليم" أنصفتنا

ماما

قرار جديد انتظره أولياء الأمور منذ بداية الدراسة بسبب جائحة كورونا، اتخذه وزير التربية والتعليم، والذي ينص على إلغاء نسب الزيادات السنوية المقررة لشرائح المصروفات الدراسية هذا العام.

داليا الحزاوي: أسر كتيرة تضررت بسبب كورونا

علقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على القرار، قائلة: "قرار وزير التعليم يصب في مصلحة ولي الأمر، وخصوصا في ظل جائحة كورونا حيث فقد بعض أولياء الأمور عملهم".

وطالبت "داليا" في حديثها لـ "هُن"، وزارة التربية والتعليم بمتابعة إجراءات تنفيذ القرار وإلزام المدارس بالتنفيذ"، مشيرة إلى ضرورة المتابعة مع أولياء الأمور من قاموا بدفع المصروفات: "في أولياء أمور دفعوا مصاريف المدارس هذا العام بنسبة الزيادة التي أقرتها المدارس".

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نهلة: شكرا لوزير التعليم والقرار أنصف كل ولي أمر

حرصت نهلة خالد، ولية أمر 3 طلاب في مراحل تعليمية مختلفة، على تقديم الشكر لوزير التربية والتعليم بعد قرار إلغاء الزيادات السنوية المقررة بالمدارس الخاصة، قائلة: شال عبء كبير على أولياء الأمور في فترة صعبة على كافة المستويات".

وأضافت أن هناك بعض المدارس تفرض زيادات مبالغ فيها كل عام، وهذا القرار أنصف أولياء الأمور الذين يعانوا من المشاكل الاقتصادية، بعد جائحة كورونا.

وأشار القرار الصادر برقم 4689 إلى أن ما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها، بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور، وعليه فإن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط ستمثل عبئأ إضافيا على أولياء الأمور، لذا اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020-2021، أو استمرار تحصيل مصروفات "تعليم ونشاط" عام 2019 - 2020 خلال العام 2020 - 2021.