طريقة عمل تشيز كيك بالتوت والقشطة

يتميز التشيز كيك بالتوت والقشطة بمذاق مميز وشعبية كبيرة بين مختلف الفئات العمرية، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن طريقة إعداده في المنزل، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، وأنباء عن بدء موجه ثانية للوباء.

وفيما يلي وصفة سهلة وسريعة لعمل تشيز كيك بالتوت والقشطة يشبه المقدم في المطاعم الكبرى، على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج طهي على "سي بي سي سفرة".

مقادير تشيز كيك بالتوت والقشطة

توت

قشطة

كريمة بودرة

كوب بسكويت مطحون

جلاتين ماء

كوب كريمة لباني

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جبنة كريمي

طريقة تحضير تشيز كيك بالتوت والقشطة

- يُطحن البسكويت ثم يُوضع عليه قليل من الماء، ويُوضع طبقة في كاسات.

- تُخلط طبقة الكريمة بالمضرب، وتُوضع الكريمة البودرة مع السائلة الجبنة الكريمي والقشطة.

- يُذوب الجلاتين ويُضاف إلى الخليط، ثم يُوضع طبقة فوق طبقة البسكويت.

- يُضاف طبقة حشو التوت وتدخل الثلاجة حتى تمام التماسك، ثم تُقدم باردة.