في عيد الحب.. كيف تستغلين فرحة زوجك الزملكاوي بعد الفوز على الرجاء

لايف ستايل

استطاع نادي الزمالك، الإطاحة بفريق الرجاء المغربي، نهائيًا من البطولة الأفريقية، بعدما تأهل الفريق الأبيض، لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب انتصاره الكبير على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية مستفيدًا من انتصاره ذهابًا بهدف نظيف.

وبذلك يكون نهائي دوري الأبطال مصري خالص ليضرب الزمالك بذلك موعدًا مع الأهلي الذي تأهل لذات الدور على حساب الوداد المغربي.

ويعتبر فوز الزمالك وتأهله لنهائي أفريقيا فرصة مناسبة للزوجات لاستغلال فرحة أزواجهن العارمة من مشجعي التالتة يمين.

وبهذه المناسبة يقدم "هُن"، عدة نصائح لتحضير عشاء رومانسي لزوجك الزملكاوي، واستغلال فرحته اليوم.

وكان موقع "trulymadly" سلط الضوء على نصائح لاستغلال انتصارات شركائهن، والتي جاءت على النحو التالي:

- أرسلي له رسالة عقب انتهاء المُباراة بأنك تنتظريه، من أجل تناول عشاء رومانسي في المنزل.

- استقبليه بابتسامة هادئة، ولا مانع من العناق عند استقباله.

- فاجئيه بالورود، والعطور عند دخوله المنزل، مع هدية "الفلانتين" حتى تشعريه بالأجواء الرومانسية من البداية.

- اجعلي مائدة العشاء بسيطة، فقط اعتمدي على المقبلات الحارة، والمشروبات التي يُفضلها.

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- لا تُجربي وصفة جديدة، فإذا فشلت سيفشل العشاء، ولكن اعتمدي على الطبق الذي يُفضله.

- حضري كاسات كريستال، وضعي الشموع فيها، ووزعيها في أرجاء المنزل، لكي تستغني عن الأضواء الكهربائية.

- أغلقي الهواتف، والتلفاز، وأجهزة الحاسب، فتلك اللحظة لكما فقط، دون أي دخيل آخر.

- لا تهملي تشغيل الموسيقى الهادئة والعاطفية، لضبط الحالة المزاجية على العشاء.

- اخفتي الأضواء تمامًا، واعتمدي على الضوء الأحمر.

- لا تهملي وضع البخور العطري، بالنكهة التي يُفضلها.

- احتفظي ببعض الأفلام الرومانسية، التي يمكن مشاهدتها عقب تناول العشاء مباشرة.

- أعدي نفسك جيدًا، لكي تشاركيه رقصة رومانسية على العشاء.

- لا مانع من الأحاديث المثيرة والشيقة معًا لكي تستعدا لليلة رومانسية عقب الرقص والعشاء.

- اطلبي منه مبلغا من المال، أو هدية أنت بحاجة لها، لتستغلي تلك اللحظة الرائعة.

- اعرضي عليه خططك كالعزومات، والتنزه، والتسوق، أو زيادة مصروفك الشخصي، فتلك لحظتك المناسبة.