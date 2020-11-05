سامو هجرس يطرح مجموعة سواريه للمحجبات.. "مجسمة وبتلمع" (صور)

لايف ستايل

طرح مصمم الأزياء الشهير، سامو هجرس، مجموعته السواريه الجديدة للموسم الحالي، والتي جاءت خصيصًا للمحجبات.

وشارك "هجرس" متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمجموعة من الصور لنموذجين من المجموعة الجديدة.

وظهرت الموديل في المرة الأولى بطاقم كلاسيك، مكون من جمبسوت أبيض، وكب واسع قصير مُرصع بلون الميتالك.

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وظهرت في المرة الثانية، بفستان تايبست أسود، مُرصع بالفصوص الذهبية اللامعة، مُجسم، حيث أظهر ملامح الجسد، مع الاعتماد على طرحة قصيرة من الشيفون.

وتألق سامو هجرس، خلال الأشهر الماضية، بعدما طرح كمامات سواريه لفساتين الزفاف، والتي لاقت إعجاباً واسعًا من قِبل الفتيات.

وعن تصميمه الجديد قال "هجرس" لـ "هن": "إن الفكرة اقترحها عليه شقيقه، في ظل تفشي المرض عالميا، وانتشاره سريعا "الناس بقت خايفة، خصوصًا في التجمعات الكبيرة زي الأفراح، فممكن العروسة والمعازيم يلبسوها علشان يطمنوا"، ليعجب بما سمعه، عاكفا على تصميمها وتنفيذها سريعا، ليعرضها للجمهور مساء أمس خلال جلسة تصوير، بطلتها الموديل السمراء تالي دينيس، المتجملة بفستان زفاف وكمامة لامعة.

وتابع: "اتفاجئت إن ناس كتير عايزاني أصممها ليهم، علشان تليق على لبس عندهم، مش هيتشروا حاجة مني"، لافتا إلى إمكانية صناعته لتلك الأقنعة الوقائية المتماشية مع الموضة، دون تقديم فستان أو أزياء معه، "ومعنديش مشكلة أصمم كمامات تليق على الملابس الكاجوال كمان"، على أن تبدأ الأسعار من ألف ونصف جنيه، لكونها تعتمد على تطريز يدوي دقيق واحترافي.

وأضاف "هجرس"، أن الموديل الخاص بتصميماته في عروضه من المقرر ظهورها بالكمامات السواريه، خاصة أنه أول من طرحها في عالم الأزياء، مختتما حديثه، بأنه سعيد للغاية بردود الأفعال الإيجابية على فكرته "غير التقليدية".