بآية قرآنية وأغنية.. حسناء الزمالك تحتفل بالتأهل لنهائي إفريقيا (فيديو)

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احتفلت دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، زوجة محمد عنتر لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بفوز فريقها خلال مباراته اليوم أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتأهله للنهائي.

واستشهدت "دنيا"، بآية من القرآن الكريم: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُم"، مضيفة: "قول للشامتين اللي بيحاربوا الزمالك 5 في عنيكم.. الحمدالله المكسب إن شاء الله".

وتابعت حديثها: "عقبال النهائي يارب.. الزمالك أسلوب حياة.. إفريقيا يا زمالك.. الزمالك فوق الجميع".

وساندت دنيا الحلو نادي الزمالك، بمشاركة صورة لجماهير الزمالك خلال حمل كأس إفريقيا داخل استاد مزين بأعلام "القلعة البيضاء"، معلقة: "حلم السادسة يا زمالك"، مرفقة إيموشن "قلب ودعاء".

الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح فريق الزمالك في قطع تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة نظيره الرجاء المغربي، واكتساحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليفوز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيكون تاريخيا، حيث يلعب فريقين من البلد ذاتها، في نهائي تلك البطولة لأول مرة.

وسيكون موعد المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيستضيفها ملعب برج العرب.

الزمالك يتأهل على حساب الرجاء

وبعد عدة تأجيلات، نجح فريق الزمالك في حسم موقعته أمام الرجاء، حيث تسببت إصابة العديد من لاعبي الفريق الأخير بفيروس كورونا ومنعهم من مغادرة المغرب، إلى تأجيلها مرتين من موعدها الأصلي، الذي كان محددا في السابق يوم 24 أكتوبر الماضي، وبعد تحديد يوم الأول من نوفمبر الجاري، تم التأجيل مرة أخرى إلى الرابع من الشهر الجاري.

وتفوق الزمالك في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، بهدف دون مقابل أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.

وشهدت مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، تكرار الزمالك تفوقه على نسور الرجاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل كل من فرجاني ساسي "هدف"، ومصطفى محمد "هدفين"، بينما أحرز هدف الرجاء الوحيد بين مالانجو.