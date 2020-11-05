الامارات | وشاح الكشمير.. أناقة ودفء على الكتفين

شكرا لقرائتكم خبر عن وشاح الكشمير.. أناقة ودفء على الكتفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى أن هناك بعض قطع الملابس الأساسية، التي لا غنى عنها في أي خزانة ملابس، مثل الجينز المريح وقميص أبيض بسيط ووشاح كلاسيكي، نظراً لأنه عندما تنخفض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء يظهر الوشاح باعتباره الإكسسوار الرئيس. ويعتمد البعض على مجموعة متنوعة من الأوشحة تتناسب مع تنسيقات الملابس المختلفة، في حين يعتمد آخرون على وشاح كلاسيكي يتناسب مع كل تنسيقات الملابس، مثل وشاح أوفر سايز «Mirja» المصنوع من الكشمير والخيزران من شركة Movesgood السويدية. ولا تقتصر مزايا هذا الوشاح الكلاسيكي على الأناقة فحسب، بل إنه يمتاز بجوانب الاستدامة، إذ إنه يتكون من 20% من الكشمير و80% من فيسكوز الخيزران، وبالتالي يمتاز بأنه ناعم للغاية ولطيف على البشرة، ويأتي هذا الوشاح بحجم كبير حتى يبدو مثل البطانية على الكتفين، ويتوافر هذا الوشاح بسبعة ألوان أنيقة وراقية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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