الامارات | آمنة وحمدة: سنعود إلى حلبات السباق لنرفع اسم الإمارات عالياً

شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة وحمدة: سنعود إلى حلبات السباق لنرفع اسم الإمارات عالياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف تعزيز تمكين المرأة في الإمارات إلى مستويات أعلى في رياضة السيارات العالمية، توفر شركة ستراتا، المتخصصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، رعاية للسائقتين الإماراتيتين آمنة وحمدة القبيسي.

وأبرمت «ستراتا» وشركة أبوظبي للسباقات، اتفاقية جديدة لرعاية الشابتين اللتين تعدان من أبرز المواهب في الدولة، وسبق لهما المشاركة في المنافسات التي أقيمت خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي العام الماضي.

وتعد آمنة، البالغة من العمر 20 سنة، أول عربية تشارك بشكل احترافي في منافسات بطولة الفورمولا 4 الإيطالية لعامي 2018، و2019، وتستعد لموسم صعب في بطولة الفورمولا 3 الآسيوية التي تقام بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات، وتستضيفها الإمارات على مدار خمس جولات تتوزع على حلبتي مرسى ياس ودبي أوتودروم.

وقال الشيخ خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات: «نتوقع أن تحقق الشراكة فائدة كبيرة لجميع الأطراف، ونتطلع إلى العمل معاً، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للمواهب في الإمارات».

بينما قالت آمنة القبيسي: «يغمرني الفخر وأنا على أهبة الاستعداد للعودة إلى مسارات السباق لأرفع اسم الإمارات عالياً»، معربة عن شكرها لقيادة دولة الإمارات لدعمها وإيمانها بإمكانات المرأة وقدراتها.

من جانبها، قالت حمدة القبيسي: إن «هذا التعاون يمنحني دافعاً أكبر لإكمال أول موسم كامل لي في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد، إذ حققنا نتائج ملحوظة حتى الآن، وسنواصل العمل بجد قدر المستطاع لنقدم أفضل ما لدينا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، إسماعيل علي عبدالله: إن «هذه الشراكة المبتكرة بين اثنتين من أكثر المؤسسات الناجحة والمعروفة في المنطقة تدعم إنجازات الإمارات في رياضة السيارات والهندسة والتصنيع».

وأضاف أن «شركة أبوظبي للسباقات تعد من أبرز المؤسسات التي تعمل على تمكين السائقين من الشباب والشابات وتوفر لهم المنصة اللازمة لإبراز قدراتهم والمشاركة في المنافسات على أعلى مستوى من الرياضة. وتعكس هذه الروح إلى حد كبير مهمتنا في (ستراتا) التي تتضمن القوى العاملة المتنوعة فيها معدل توظيف للمواطنين الإماراتيين بنسبة 61%، 88% منهم من النساء».

وستزين علامة «ستراتا» سيارات وأزياء سائقي «أبوظبي للسباقات» خلال المسابقات الرسمية والفعاليات الأخرى، كما تعهدت المؤسستان بتعزيز الحوارات المتعلقة بتمكين المرأة في أنحاء الإمارات.

خالد القاسمي:

«نتطلع إلى المساهمة في بناء مستقبل مشرق للمواهب في الإمارات».

آمنة أول عربية تشارك بشكل احترافي في «الفورمولا 4» الإيطالية.

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