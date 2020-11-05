الامارات | نسيبة يبحث مع سفيرة مالطا تطوير العلاقات الثقافية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى وزير دولة، زكي أنور نسيبة، أمس، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، ماريا كاميليري كاليا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثقافية، وأوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كل القطاعات والمجالات، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المشترك في المجالين الدبلوماسي والثقافي. وأشار نسيبة إلى إمكانية التعاون في العديد من المشروعات الثقافية بين البلدين الصديقين، والتي من أهمها إقامة معرض فني يُبرز تاريخ مالطا في القرون الوسطى، أو جذور لغة مالطا العربية. من جانبها، أعربت سفيرة مالطا عن رغبتها بالتعاون الثقافي في مجالات عدة كالشعر وتاريخ مالطا العربي، والتركيز على ما يربط بين ثقافة ولغة الدولتين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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