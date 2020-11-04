إئتلاف أولياء الأمور يشيد بقرار إلغاء الزيادة السنوية بالمدارس الخاصة

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قالت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء نسب الزيادة المقررة في مصروفات العام الدراسي الحالي للمدارس الخاصة "عربي ولغات ودولي" أو تخفيضها، قرار جيد ويراعي ظروف أولياء الأمور في ظل جائحة كورونا.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، إن أغلب أولياء الأمور تأثر وضعهم المادي في ظل جائحة كورونا، خاصة الذين يعملون في عمل خاص، مؤكدة أن قرار إلغاء الزيادة السنوية المقررة هذا العام يصب في صالحهم ويراعي ظروفهم المادية، ويرفع عبء مادي عنهم وسط كم الأعباء التي بواجهونها.

وأشارت مؤسس إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إلى أن هناك مدارس حصلت على نسبة الزيادة السنوية المقررة مع مصروفات العام الدراسي الجديد في بداية الدراسة، قائلة: "المفروض الوزارة تلزم المدارس بأحقية أولياء الأمور في استرداد نسبة الزيادة التي قاموا بدفعها بالفعل هذا العام تنفيذا لتوجيهات الوزارة".

وتخوفت "عبير" من عدم التزام المدارس الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التعليم بإلغاء نسبة الزيادة المقررة أو تخفيضها، مطالبة الوزارة بوضع آلية تضمن تنفيذ القرار وإلزام المدارس الخاصة به، مستطردة: "طبعا الأفضل إلغاء نسبة الزيادة المقررة في المصروفات هذا العام بدلًا من تخفيضها مراعاة لظروف أولياء الأمور، خاصة أن أغلب الطلاب لا يذهبون للمدارس بشكل يومي".