أول مدربة كرة قدم رجالي: اللاعبون لم يستجيبوا لي في البداية

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قالت الكابتن فايزة حيدر، أول مدربة كرة قدم لفريق رجالي، إن اللاعبين الرجال في فريق "إيديال جولدي" الذي تتولى تدريبه لم يستجيبوا إلى تعليماتها الفنية في بداية الأمر، إلا أنها راعت الأبعاد النفسية والاجتماعية للاعبين، "مش بدخل معاهم في جدل ومش بعلي صوتي عليهم"، لافتة إلى أنها أضافت لهم طرق علمية جديدة في التدريب لذا تجاوبوا معها.

وأضافت "فايزة" خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc" أن تدريب لاعبين رجال كان تحديا بسبب الرفض المجتمعي في محافظتها في الأقصر، ولكن والدتها كانت تشجعها بجانب تقديرها من السفير البريطاني في مصر، وتسليمها وسام الدولة من الدرجة الثالثة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة: "والدتي تشجعني على تأخير الزواج إذا كان سيعطلني عن التقدم في عملي".

وأشارت أول مدربة كرة قدم لفريق رجالي، إلى أنها استفادت من التجارب العملية والدورات التدريبة التي حصلت عليها، من أجل التعامل مع اللاعبين الرجال، لافتة إلى حصولها على دورة تدريبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ودورة تدريبة من الولايات المتحدة ودورة من الاتحاد الإفريقي وشهادة المدرب العالمي من الاتحاد الهولندي ودورة أخرى من الاتحاد الإسباني بجانب دورة الإدارة الرياضية سي إي آس في جامعة القاهرة مع فيفا الإدارة والتسويق والتخطيط للبطولات.

وأوضحت كابتن فايزة أنها بدأت العمل في التدريب من خلال توليها إدارة مركز شباب نهضة شرق حلوان عام 2009 وصعدت للمربع الذهبي بعد منافسة مع 63 نادي آخر، مما أهلها للعمل مدرب مساعد في منتخب مصر تحت 20 عاما، ولم تترك تدريب الكرة النسائية أو اللعب، رغم إشرافها على نادي الرجال، حيث تلعب في نادي الطيران وتشرف على تدريب نادي التجارة والكيمياويات، في الدرجة الثالثة بجانب مشاركتها المستمرة مع منتخب مصر لكرة القدم النسائية.