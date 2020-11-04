فتاة تتهم شابا في المعادي بالتحرش بها: "قالتله احترم نفسك فضربها بقلم"

علاقات و مجتمع

لم تهدأ واقعة تحرش معيد الطب بفتاة داخل إحدى وسائل المواصلات اليوم، التي انتهت بحبسه في النهاية، حتى ضجت السوشيال ميديا بمقطع فيديو يرصد مشادة بين فتاة وصديقتها والتعدي عليهن، من قبل رجلين في منطقة المعادي بالقاهرة.

داخل إحدى شوارع المعادي، وتحديدًا في شارع النصر، وثقت عدسات كاميرات هواتف الفتيات، لحظات شجارهن مع رجلين، حيث اتهموهما بالتحرش والتعدي على إحداهن بالصفع على وجهها، بعدما ردت عليه وطالبته بالتوقف عن التحرش - بحسب قولها.

ورصد "المقطع" الذي تتحفظ "هن" على نشره لما يحتويه من "ألفاظ نابية" ولعدم وجود اتهام رسمي للشابين حتى الآن، محاولة إنكار أحد الرجال المتهمين للواقعة من الأساس، ومن ثم عاد يرد على اتهامه بالتحرش والضرب، قائلًا: "ضربتها عشان شتمتني، وهو يعني عادي تشتم".

ودونت فتاة تُدعى دعاء وائل، تعمل في إحدى شركات الإتصالات، تفاصيل الحادث التي تعرضت له صديقتها، مُرفقة حديثها بمقاطع مصورة للمشادة، مطالبة بنشرها حتى يتعرف البعض على المتهمين.

وكتبت "دعاء" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الموضوع زاد عن حده قوي، أنا محتاجة دعم من كل الناس عشان الأشكال دي متبقاش موجودة وتعمل اللي هي عايزاه براحتها، وعشان كلنا ممكن نتعرض لموقف زي ده فلو سمحتوا كله يعمل شير للبوست".

وسردت الفتاة الواقعة، قائلة: "النهاردة الصبح واحدة صاحبتي كانت بتعدي الشارع في المعادي، وكان في راجل واقف جنب عربية عاكسها بكلام بذيء وكان فيه واحد تاني جوه العربية، هي سكتت أول مرة ومشيت في حالها فعاكسها تاني معاكسة بذيئة جدًا، فلفت قالتله احترم نفسك راح قايلها جرا إيه يا (...) هو أنا جيت جمبك فالراجل التاني اللي في العربية نزل وشتمها شتايم قذرة برده وأنا مش هينفع أقول كل اللي اتقال، بس المهم إنه شتمها وقالها امشي يا (...) من هنا بدل ما اضربك وراح ضربها بالقلم على وشها والله هي لحد دلوقتي مش سامعة كويس، وفي ناس كتير في الشارع شافت اللي حصل ومسكوهم لحد ما الشرطة جت".

وأضافت الفتاة: "للأسف أنا مش عارفة أسمائهم بس صورهم وصور لوحة العربية موجودة في الفيديو اللي صورته ناس في الشارع لأن الموضوع كان كبير".

ونوهت الفتاة أن الرجلان اللذان تتهمهما بالأمر متزوجان، قائلة: "مش شباب طايشين دي ناس متجوزة، هنوصل لفين تاني بعد كدة".

وطالبت "دعاء" بتوقيع أقصى عقوبة على الشابين اللذين اتهمتهما بالتحرش والتعدي عليها وعلى صديقتها.