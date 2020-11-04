صور جديدة من حفل زفاف درة وهاني سعد: "مشيت 40 مترا بين الورود"

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة درة محرك البحث جوجل على مدار الـ48 ساعة ماضية، بسبب حفل زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد، الذي انعقد في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة في الغردقة.

"الوطن" حصلت على صور جديدة من عقد قران وحفل زفاف درة على رجل الأعمال، والذي ظهر خلالها العروسة فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، خلال سيرها بين 40 مترا من الورود البيضاء.

وتضمنت الصور "كارت دعوة" الحضور للحفل، والذي تميز بالبساطة والأناقة، واعتمد على اللون الفضي مع كتابة باللون الأسود تفاصيل دعوى الزفاف.

وشارك كل من المصورين أسامة يوسف وأحمد تحسين، مقطع فيديو جديد من حفل الزفاف، يتضمن لقطات جديدة من الاحتفال، عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل جديدة لحفل زفاف درة وهاني سعد بالجونة

وتحدث أحمد ياسين، منظم حفل زفاف درة عن كواليسه، قائلا لـ"الوطن"، إنه اعتمد على الألوان الفاتحة خاصة الأبيض والأخضر، اللذان يعطيان شعورًا بالرومانسية والطاقة الإيجابية، مع اختيار مقاعد وطاولات شفافة للجمع بين البساطة والرقي، مضيفًا: "سافرت برا مصر علشان أشتري كل حاجات الفرح، بعد ما عرفت ذوق العروسين".

وتابع "ياسين" حديثه قائلًا، إنه زين ما يقارب الـ40 متر بالأطواق الضخمة المزينة بالورود البيضاء، الذي مرت خلاله العروس، ليعطها إطلالة الأميرات، التي تتناسب مع فستان زفافها الملكي.

وأشار إلى أن الفنانة التونسية تابعت بنفسها تجهيزات العُرس لحظة بلحظة، "كانت مقيمة في الفندق اللي اتعمل فيه الفرح، وكانت بتخرج كل شوية تبص علينا"، معربة عن سعادته بإعجاب العريس والحضور بحفل الزفاف.