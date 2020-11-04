ياسمين صبري تستعرض سيارتها في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعون: هتتحسدي

علاقات و مجتمع

لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ياسمين"، بأزياء سوداء مع سلسلة بسيطة وقيراط مزين بفصوص لامعة، خلال استعرضها سيارتها الجديدة رولز رويس، مرفقة "قلب أسود" على صورتها.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال في كل أحوالك"، و"يابنتي كفايا استعراض لحياتك وعربيتك ومجوهراتك واليخت.. هتتحسدي كده"، و"أجمل واحدة طلت بالأسود".

تفاصيل شراء سيارة رولز رويس

وفي 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبري ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الماضي.

رولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".

الإفراج عن السيارة

وأفرج ميناء الإسكندرية الجمركي عن سيارة الفنانة ياسمين صبري الجديد في 25 أغسطس الماضي بقيمة 10 ملايين جنيه، 6 ملايين ثمن السيارة، و3.7 مليون رسوما جمركية، وهي من نوع رولز رويس "dawn".

ياسمين صبري: الحياة حلوة بس نفهمها

وجهت الفنانة ياسمين صبري، رسالة إلى جمهورها من مدينة الجونة، عبر "إنستجرام"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

ونشرت "ياسمين"، صورتين لها من إطلالتها في حفل افتتاح المهرجان، بفستان أزرق اللون تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، مع تسريحة شعر انسيابية، معلقة: "الحياة حلوة بس نفهمها"، وذلك عقب وصفها عام 2020، بأغنية "الحياة حلوة" خلال حديثها مع قناة "أون إي" على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الحياة حلوة بس محتاجة فلوس"، و"أكتر فستان حلو ومحترم وشيك"، و"الحياة لازم تبقى حلوة بعد العربية الجديدة"، في إشارة لسيارة ياسمين صبري الجديدة.