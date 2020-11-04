تفاصيل جديدة لحفل زفاف درة وهاني سعد بالجونة: كل التجهيزات من برا مصر

علاقات و مجتمع

لا تزال ردود الأفعال مستمرة على حفل زفاف الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال المصري هاني سعد، الذي أنعقد منذ يومين في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة في الغردقة.

وتحدث أحمد ياسين، منظم حفل زفاف درة عن كواليسه، قائلا لـ"الوطن"، إنه اعتمد على الألوان الفاتحة خاصة الأبيض والأخضر، اللذان يعطيان شعورًا بالرومانسية والطاقة الإيجابية، مع اختيار مقاعد وطاولات شفافة للجمع بين البساطة والرقي، مضيفًا: "سافرت برا مصر علشان أشتري كل حاجات الفرح، بعد ما عرفت ذوق العروسين".

وتابع "ياسين" حديثه قائلًا، إنه زين ما يقارب الـ40 متر بالأطواق الضخمة المزينة بالورود البيضاء، الذي مرت خلاله العروس، ليعطها إطلالة الأميرات، التي تتناسب مع فستان زفافها الملكي.

وأشار إلى أن الفنانة التونسية تابعت بنفسها تجهيزات العُرس لحظة بلحظة، "كانت مقيمة في الفندق اللي اتعمل فيه الفرح، وكانت بتخرج كل شوية تبص علينا"، معربة عن سعادته بإعجاب العريس والحضور بحفل الزفاف.

فستان درة من توقيع زهير مراد

اختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

الصور الأولى من عقد قران درة

ونشرت الفنانة التونسية درة، الصور الأولى من حفل عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".