هدية لكل "كابل أبيض" في الفلانتين.. مطعم بمصر الجديدة يدعم محبي الزمالك

علاقات و مجتمع

مع اكتساء شوارع مصر اليوم باللون الأحمر، تزامناً مع عيد الحب المصري، الذي يوافق الرابع من نوفمبر من كل عام، والذي يحرص خلاله المصريون على تبادل الورود والدباديب الحمراء، كان لأحد مطاعم مصر الجديدة رأي آخر.

زين المطعم مقره باللون الأبيض، دعماً لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذي يضرب موعداً مصيرياً مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

"عيد الحب بقميص الزمالك"، فكرة خارج الصندوق، حيث قرر أصحاب المطعم تنفيذها، للجمع بين المناسبة الرومانسية والمباراة المصيرية المرتقبة، حيث قرر رصد جوائز لأصحاب التوقعات الصحيحة من أي "couple" زمالكاوي سيحتفل بـ"الفالنتين" عقب اللقاء.

من جانبه، كشف محمود عسكر أحد ملاك المطعم، كواليس فكرة الربط بين عيد الحب ومباراة الزمالك والرجاء، قائلاً: "فكرنا نعمل حاجة مختلفة عشان ندعم الزمالك، خاصةً وأن المباراة تقام بدون جماهير، فقررنا ننقلهم الاستاد في المطعم".

وأوضح: "قعدت أنا وإسلام الطناني، المسئول عن تنظيم الأحداث في المطعم، ورغم إنه أهلاوي، بس كانت الفكرة إننا نزين المكان بأعلام الزمالك، ونجيب ناس ترسم الأعلام على الوجوه، هنقلب المكان ستاد، ده غير إننا قررنا نحتفل بأي ثنائي زمالكاوي مرتبط سيتابع المباراة، سواء متزوجين أو مخطوبين عن طريق منحهم 20% خصم".

وأكمل: "قررنا كمان نعمل مسابقة للتوقعات الصح، هنسأل الناس عن توقعتها قبل المباراة، واللي إجابته هتبقى صح هيبقى له هدية خاصة".

وأضاف: "إسلام وشريكي هيثم وحمادة أخويا أهلاوية وأنا الوحيد اللي زمالكاوي، عشان كده بنعمل مسابقات في ماتشات الأهلي والزمالك"، مختتماً: "رغم اختلاف انتمائاتنا لكن كلنا النهاردة عايزين الزمالك يكسب ونشوف نهائي مصري في دوري الأبطال لأول مرة في التاريخ، بعد تأهل الأهلي للمباراة النهائية".