بالصور.. شاهد أحدث صيحات وديكورات حفلات زفاف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يعد حفل الزفاف من أهم الأيام في حياة الشريكين، فهو لا يتكرر مرة ثانية في العمر، فيهتم كل منهما بتفاصيله.

وفي كل عام تتجدد صيحات حفلات الزفاف، سواء كانت الديكورات أو الألوان أو طريقة تقديم الطعام وحتى تنسيق الورد، ومن ضمن أبرز الصيحات التي نشرها "the knot" هي:

صندوق الترحيب:

ظهرت صيحة صندوق الترحيب هذا العام بعد انتشار فيروس كورونا واجتياحه للعالم كله، فأصبح مصممي الحفلات على وضع هذا الصندوق الذي يحتوي على كمامات ومعقمات الأيدي.

الخيام والمصابيح المتلألئة:

انتشرت ظاهرت إقامة الحفلات في الأماكن المفتوحة، فهي من أحدث صيحات أماكن حفلات الزفاف، بالإضافة إلى أنها أكثر أماناً، واقامة الخيام والإضاءات المتنوعة من أهم ديكوراتها لإضفاء أجواء الرومانسية من أبرز اتجاهاتها.

المقاعد غير المتشابهة:

من أبرز صحيات ديكور حفلات زفاف 2021، هي المقاعد والطاولات غير المتشابهة، ففي الماضي كان المنسقين يعتمدون على مقاعد متشابهة سواء مربعة أو مستطيلة أو دائرية.

ديكور غرفة المعيشة في التصوير:

تقول منسقة الأفراح ميشيل نوروود إن خلق بيئة مريحة وآمنة من البداية في التصوير أمر ضروري للغاية، فاختيار الكراسي المريحة ومفروشات غرفة الجلوس تشعر الزوجين بالراحة والدفء.

تورتة الطبقة الواحدة:

يحب العروسين أن تكون تورتة الزفاف بأدوار متعددة، فيقول منسقين حفلات الزفاف أن أحدث صيحات هذا العام، هي التورتة ذات الطبقة الواحدة فهي الأحدث على الإطلاق.