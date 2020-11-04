شاهدي أجمل إطلالات بشرى لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تتميز النجمة المصرية بشرى بشخصيتها العفوية وحضورها المحبب إلى القلب، هذا فضلاً عن أناقتها المميزة وأسلوبها الملوكي في اختيار فساتين السهرة التي تتألق بها. ومؤخراً لفتتنا بشرى بإطلالاتها الجميلة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث تألقت بأجمل التصاميم، لذا تابعي معنا أجمل إطلالات بشرى لهذا العام.



فساتين بشرى بأسلوب خاص



تصاميم بقصة ملوكية



تعشق بشرى ارتداء التصاميم ذات القصة الملوكية المزينة بكابات مميزة؛ تعكس على إطلالتها فخامةً لا مثيل لها، وهو الطابع المحبب إلى قلب بشرى، وهي تنوع في الفساتين التي ترتديها، وتختار الألوان الميتاليكية منه، التي تلفت الأنظار بشدة.

بشرى بفستان رائع وجذاب



فساتين قصيرة



بالإضافة إلى الفساتين ذات الطابع الملوكي الجميل، تحب بشرى أن ترتدي في سهراتها الخاصة فساتين قصيرة جميلة ذات طابع مينامالي مميز، وعادةً ما تتوجه نحو اللون الأسود، عاكسةً موضةThe Little Black Dress.

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التطريز والزخرفة



تتوجه بشرى غالباً نحو الفساتين المطرزة والمزخرفة بأسلوب فني عالٍ، فهي تعشق هذه الصيحة على السجادة الحمراء، واللافت أنها تعرف جيداً كيف تنسق هذه الموضة؛ من خلال اعتماد مجوهرات ناعمة معها.



الكشاكش والطبقات



من أكثر الصيحات المحببة إلى قلب بشرى موضة الكشاكش، أو ما يعرف في عالم الموضة بالـ Ruffles.

إذ غالباً ما تتوجه نحو فساتين طويلة تحتوي على طبقات عديدة، وهي تنوع في ألوانها بشكل جميل.

فستان أسود بتصميم خاطف للأنفاس



مجوهرات ناعمة



لا تهوى النجمة بشرى المبالغة في التفاصيل، بل تحب البساطة في كل شيء، من هنا نراها تتوجه مع فساتينها الفاخرة نحو مجوهرات ذات طابع ناعم، بعيداً عن البهرجة، فتعتمد العقود الألماسية البسيطة، والأساور الناعمة، والخواتم غير الكبيرة، والأقراط المميزة.

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تسريحات شعر كلاسيكية



أما من حيث تسريحات شعرها، فغالباً تعتمد بشرى على الشعر المنسدل أو التسريحة المصففة إلى الوراء، وهاتان التسريحتان تعكسان نعومة أسلوبها وخياراتها الهادئة في الحياة.

بشرى بإطلالة ناعمة بعيدة عن المبالغة



مكياج غير مبالغ به



وطبعاً لا يمكن أن ننسى المكياج في إطلالات بشرى، الذي تعتمده بأسلوب ناعم أيضاً، ولا تُكثر فيه من الألوان والبهرجة، بل تركز على الألوان الترابية الناعمة، أو تدرجات الزهري، مع أحمر شفاه نيود غير مبالغ به.



إذن، هذا هو أسلوب بشرى هذا العام، الذي لفتنا بشدة واستوقفنا عنده، لذا تابعي أبرز إطلالاتها خلال هذه الفترة الأخيرة، وارصدي الإطلالة الأجمل برأيك، وشاركينا رأيك؛ ما إذا أحببتِ اللوكات، وما إذا كان من الممكن أن تعتمديه على نفسك.

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