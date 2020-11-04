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الكاشمير قماش فخم.. إليك أبرز التصاميم منه لهذا الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - قماش الكاشمير من أكثر الأقمشة الشتوية أناقة، إذا يُضفي على تصميمات الملابس مظهراً أنيقاً وفخماً، إضافة إلى قدرته الهائلة على تدفئة الجسم في طقس الشتاء البارد.
واستعانت العديد من الماركات العالمية بقماش الكاشمير، في تصميمات الملابس الشتوية لهذا الموسم، فالكاشمير قماش فخم.. إليك أبرز التصاميم منه لهذا الشتاء:


توب كاشمير من Prada

 

توب باللون الزهري من برادا
توب باللون الزهري من برادا
توب زهري من برادا
توب زهري من برادا


طرحت ماركة Prada العديد من تصميمات الكاشمير لهذا الشتاء، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق باللون الزهري، لتوب قصير بأكمام قصيرة، لإطلالات شتوية أنيقة تناسب الملابس الكاجوال سواء في أوقات الصباح أو الخروجات المسائية.
ويمكن تنسيق هذا التوب مع بنطلون أسود من الجلد ذي وسط عالٍ، أو مع تنورة كاروهات باللون الرمادي، وجاكيت جلد أسود أو بليزر كاشمير باللون الأوف وايت.

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فستان أوف وايت من الكاشمير من Marni

 

فستان من الكشامير Marni
فستان من الكشامير Marni


تُعد الفساتين من الأزياء المُفضلة لدى الكثير من الفتيات خلال فصل الشتاء، إذ تخترن اعتمادها مع حذاء بوت ذي رقبة طويلة أو قصيرة، وجاكيت من الجلد أو الجينز المبطن.
ومن أجمل تصميمات الفساتين لهذا الموسم، والذي صُمم من الكاشمير، هذا الفستان الأنيق من ماركة Marni، وهو فستانٌ باللون الأوف وايت، ذو تنورة طويلة، وتوب ضيق ذو رقبة دائرية.


بلوفر قصير من الكاشمير من Gucci

 

بلوفر أسود من جوتشي
بلوفر أسود من غوتشي



يُعد اللون الأسود من الألوان الأساسية في تصميمات أزياء الشتاء، إذ يُفضله الكثير من المصممين نظراً لملاءمته لمختلف التصاميم.
ومن أجمل التصميمات ذات اللون الأسود لهذا الشتاء، هذا البلوفر القصير من الكاشمير، الذي صممته ماركة Gucci.
وُصمم البوفر بأكمام قصيرة تصل حتى أسفل الكوع مباشرة، مع رقبة دائرية، وطول يغطي الخصر، مما يجعله مناسباً للبنطلونات الملونة، ذات الأرجل الواسعة.

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بلوزة كاشمير ذات أكمام واسعة من Valentino

 

بلوزة كاشمير ذات أكمام واسعة من فالنتينو
بلوزة كاشمير ذات أكمام واسعة من فالنتينو
بلوزة كاشمير ذات أكمام واسعة من Valentino
بلوزة كاشمير ذات أكمام واسعة من Valentino


حققت الملابس المُصممة من الأكمام الواسعة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وملاءمتها للعديد من التصاميم.
واستعانت ماركة Valentino بقماش الكاشمير، في تصميم بلوزة أنيقة ذات أكمام واسعة، باللون الزهري، وهي البلوزة المُصممة برقبة دائرية، مع وضع أكسسوار معدني لعلامة الماركة باللون الذهبي، على أحد جانبي الأطراف.

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معطف باللون الرمادي من Loro Piana

 

معطف باللون الرمادي من الكاشمير
معطف باللون الرمادي من الكاشمير


لا غنى عن المعاطف الطويلة في فصل الشتاء، فهي من القطع الأساسية داخل خزانة كل فتاة، حيث تعد ضرورية للغاية خلال أيام الطقس البارد في الشتاء.
ويُعد قماش الكاشمير من الأقمشة الأساسية المُستخدمة دائماً في تصميم المعاطف الشتوية، نظراً لفخامته وأناقته.
ومن أجمل تصميمات المعاطف الشتوية من الكاشمير هذا الموسم، هذا المعطف الأنيق من ماركة Loro Piana، وهو معطف طويل باللون الرمادي، تتوسطه 6 أزرار أمامية، مع أكمام طويلة يزين كلاً منها سوارٌ عريضٌ ذو زرٍّ كبير باللون الرمادي.

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بليزر كشمير باللون البرتقالي من Isabel Marant

 

بليزر كاشمير من إيزابيل ماران
بليزر كاشمير من إيزابيل ماران
بليزر كاشمير من إيزابيل كاران
بليزر كاشمير من إيزابيل كاران


يُعد البليزر الكاجوال المُصمم من الصوف أو الكاشمير من القطع الأساسية خلال فصل الشتاء، إذ يُمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات النهارية، سواء الكاجوال أو الرسمية.
ومن أجمل التصاميم هذا الشتاء للبليزرات الكاشمير، هذا التصميم الأنيق من ماركة Isabel Marant، لبليزر باللون البرتقالي ذي رقبة على شكل حرف V، مع أكمام طويل وأزرار أمامية باللون الأسود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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