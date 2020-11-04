نجوى كرم تشعل حسابها على إنستقرام بأجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تعتبر النجمة اللبنانية نجوى كرم من أبرز نجمات الفن أناقة؛ فهي شديدة الحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة؛ لتختار من بينها ما يعكس أنوثتها بجاذبية دون الميل للجرأة، وهي تنشر باستمرار مجموعة صور لأحدث جلسات تصوير لها وبرامج تشارك بها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام؛ لتبادل أجمل الإطلالات مع جمهورها.



إطلالات أنيقة



لطالما تميّزت نجوى كرم بإطلالاتها الأنيقة التي تشعل حسابها على إنستقرام؛ حيث تتألّق في أغلب الأوقات بـ"لوكات" ناجحة تليق بها، وقد شاهدنا هذا الأمر مؤخراً مع انطلاق الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي" MBC، حيث تشارك به كعضو في لجنة التحكيم.

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في الحلقة الأولى، اعتمدت نجوى كرم إطلالتين مختلفتين؛ في اللوك الأول ارتدت فستاناً أسود مخملياً قصيراً من العلامة التجارية Balmain، وقد اتّسم بقصّته المفرّغة عند منطقة الأكتاف، بالإضافة إلى أنه اقترن بالسلاسل التي أتت على شكل قلادات من اللؤلؤ؛ أضافت لمسة منمّقة إلى اللوك، أما فيما يتعلّق بالحذاء؛ فقد انتعلت نجوى صندلاً اتّسم بالحبيبات البرّاقة.

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أما جمالياً، فقد أطلّت بتسريحة الشعر القصير المموّج مع الغرّة الأمامية، وبمكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه الحيادي اللامع. هذه الإطلالة أشعلت حسابها على موقع إنستقرام، بالإضافة إلى اللوك الثاني الذي تألّقت به نجوى بفستان ذهبي فخم من العلامة التجارية LaBourjoisie، وقد اتّسم بقصّته الضيّقة التي ناسبت قوامها، بالإضافة إلى أنه تميّز بقصّته غير المتوازية عند منطقة الأكتاف، نكّهت اللوك بلمسة مرحة وجذّابة. أما من ناحية الحذاء؛ فقد انتعلت نجوى ستيليتو باللون الذهبي أيضاً من العلامة التجارية Christian Louboutin.



أما جمالياً، فقد أطلّت بتسريحة الشعر القصير المموّج، وهذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها قصّة شعر، جعلتها تبدو أصغر بسنوات.

والجدير بالذكر أن المكياج ارتكز على العيون السموكي، الخدود البرونزية، وأحمر الشفاه الحيادي، ودون شك من المهم القول إن هذه الإطلالة أشعلت حسابها أيضاً على إنستقرام؛ لأنها إطلالة راقية وأنيقة لنجمة تحرص على الظهور دائماً بأبهى طلّة في جميع المناسبات.

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الأسلوب الأنيق

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أطلّت نجوى كرم بلوك مزج بين الستايل الأنيق والمنعش في الوقت عينه، نشرته على إنستقرام؛ ارتدت فيه فستاناً أبيض من العلامة التجارية Toni Maticevski ذا قماش لامع؛ أظهر قوامها بشكل أنيق، بالإضافة إلى أن التصميم اتّسم بقصّته غير المتوازية عند منطقة الأكمام، إلى جانب قصّتة الضيّقة من الأعلى، والتي تتّسع من الأسفل على شكل حورية البحر.

كما تميّز الفستان عند الجوانب بالشقّ العالي. أما من ناحية الحذاء، فقد انتعلت نجوى مع هذا التصميم صندلاً فضّياً تزيّن بالحبيبات البرّاقة، وأضافت إلى طلّتها مجوهرات لامعة من العلامة التجارية Gerard Tufenkjian.

وأخيراً، اعتمدت نجوى من الناحية الجمالية تسريحة شعر "ويفي" منسدل على كتفيها، ومكياجاً ارتكز على العيون السموكي، البرونزر، وأحمر الشفاه الحيادي.

جميع هذه الإطلالات وغيرها، تطلّ بها نجوى على إنستقرام؛ لتمتع جمهورها بجمالها وإطلالاتها المنوّعة والمميزة، التي تلقى الإعجاب الواسع الانتشار والإطراء.

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