للمحجبات تنسيق معاطف الترنش في خريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - مع تنوع صيحات معاطف عام ٢٠٢٠ للخريف والشتاء، تصدرت معاطف الترنش الخفيفة لائحة صيحات خريف هذا العام، ونجحت الفاشونيستات المحجبات في تنسيقها بأشكال مختلفة تجمع ما بين المظهر الأنيق والعملي، ومن وحي حساباتهن على إنستجرام رصدنا أجمل الخيارات، فاستوحي منها إطلالاتك.



إطلالة نجود بنت مشعل بمعطف الترنش

إطلالة نجود بنت مشعل بمعطف الترنش



نجود بنت مشعل، مدونة موضة ويوتيوبر، يتابعها على إنستجرام أكثر من مليون و٦٠٠ ألف شخص، ولتألقها الدائم وكثرة خياراتها الأنيقة والمناسبة للفتيات السعوديات خاصة والعربيات بشكل عام، فقد رصدنا إطلالتها بمعطف الترنش الأسود؛ حيث نسقته مع بلوڤر بنفسجي وبنطال أبيض طويل لخيار عملي مناسب للسفر.

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خيارات حنين الصيفي بمعطف الترنش

خيارات حنين الصيفي بمعطف الترنش



نسقت مدونة الموضة حنين الصيفي معطف الترنش بعدة خيارات من خلال صورها المنشورة على إنستجرام، حيث يتابعها في حسابها الرسمي أكثر من ٦٠٠ ألف شخص، لذا استوحينا لكِ منها إطلالتين مختلفتين، حيث تأنقت بمعطف الترنش الأسود مع بنطال من الجينز الأزرق وحقيبة صغيرة رمادية لمظهر ناعم وفاخر.

خيارات حنين الصيفي بمعطف الترنش

وفي الإطلالة الثانية اختارت معطف الترنش الطويل المزين بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء لتضفي عليها إطلالة كلاسيكية مبهرة.

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تنسيقات معطف الترنش من سمر البرشا

تنسيقات معطف الترنش من سمر البرشا



سمر البرشا، مدونة موضة يتابعها في إنستجرام أكثر من نصف مليون شخص، ولتعدُّد خياراتها وأناقتها فقد استوحينا لكِ منها عدة تنسيقات بمعطف الترنش، حيث ارتدت معطف الترنش البني مع بلوزة صوفية صفراء وبنطال أسود واسع، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون البني الداكن لخيار حيادي مناسب للخريف، وفي إطلالة أخرى ظهرت بمعطف الترنش الأبيض مع إطلالة يكسوها اللون البني الفاتح، وأكملت إكسسوارات إطلالتها باللون الأسود لتضفي عليها رونقًا حياديًّا فاخرًا.

تنسيقات معطف الترنش من سمر البرشا

كما أطلت بمعطف الترنش الأخضر مع بلوزة خضراء وبنطال من الجينز الواسع، وزينت هذه الإطلالة بحجاب وحقيبة باللون الأزرق، مع حذاء بوت بني لمظهر عصري.

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