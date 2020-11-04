قفاطين وجلابيات مغربية من وحي فرح الفاسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - فرح الفاسي، ممثلة مغربية بدأت مسيرتها المِهنيّة في فيلم زمن الرفاق، ثم لمعَ نجمها وتمّ اختيارها من قِبَلِ العديد من المخرجين للمُشاركة في مجموعة منَ الأفلام، حصلت في بعضها على دور البطولة أو البطولة المُشترَكة، بينما حصلت على أدوار ثانويّة في أفلام أخرى، وخلال مسيرتها التي لا تتخطى خمسة عشر عامًا حصلت فرح الفاسي على جائزة أحسن دور نسائي ثانٍ بمهرجان طنجة الوطني للفيلم، عن دورها في فيلم "أفراح صغيرة". ولشعبيتها الواسعة في الدول العربية، نقدم لكِ من وحيها عدة تصميمات للقفاطين والجلابيات المغربية، فاستوحي منها بعض الأفكار.



خيارات الجلابيات والقفاطين السوداء من فرح الفاسي

الجلابيات والقفاطين السوداء



اللون الأسود من أكثر الألوان اختيارًا في الأزياء عامة وفي القفاطين والجلابيات بشكل خاص، حيث يوفر الكثير من الفخامة والأناقة لمُرْتَدِيه، بالإضافة إلى إخفاء عيوب الجسم، وقد تأنقت فرح الفاسي بجلابية سوداء واسعة مطرزة بالذهبي ومزينة برسومات الزهور الملونة في الأسفل وفي أطراف الأكمام، وأكملت جمال الإطلالة بحذاء رياضي أسود مطرز بالزهور الملونة مع تسريحة مرفوعة للشعر ومكياج زهري لمظهر أنيق وناعم، ولخيار ثانٍ أطلت بجلابية سوداء مطرزة بخيوط زرقاء وخيوط ملونة في الجيوب مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر وتسريحة عفوية للشعر، كما ظهرت بقفطان من المخمل الأسود المطرز بالفضي مع الفصوص الملونة، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر مع المكياج القوي، وارتدت في الإطلالة الرابعة جلابية سوداء مزينة بالذهبي ومصممة بفتحة جانبية واسعة لخيار فاخر ومناسب لكل النساء.

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إطلالات فرح الفاسي بالقفاطين والجلابيات الملونة

القفاطين والجلابيات الملونة



إن كنتِ ممن يفضلن الأزياء الملونة لخيار مرح وشبابي، فيمكنك استيحاء عدة موديلات للقفاطين والجلابيات من فرح الفاسي، حيث نسقت جلابية بيضاء مطرزة بالأزرق والأحمر مع حذاء أسود مطرز بذات النقوش، ولجأت في هذه الإطلالة لتسريحة الشعر المموج مع طلاء الشفاه الزهري، واختارت في إطلالة أخرى قفطانًا برتقاليًّا مكسوًّا بالتطريزات الذهبية والخضراء مع حزام الخصر الذهبي لخيار أنيق وعصري، كما تألقت بقفطان أخضر مطرز بالذهبي ومصمم بأكمام واسعة مع تسريحة الويفي للشعر ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، ولإطلالة أخيرة تزينت بقفطان ذهبي مطرز بالذهبي ومصمم بفصوص بنية وخضراء وزهرية لإطلالة متجددة.