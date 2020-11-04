كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تعاني الكثير من الفتيات من الهالات السوداء التي تؤرقهن وتسبب في ظهورهن بإطلالة أكثر إجهاداً.

وهناك عدة طرق لإخفاء الهالات السوداء، والتي تُعد شيئاً ضرورياً للمساعدة في الظهور بمظهر جيد لا يسبب الإحراج، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار سبب ظهور الهالات في الأساس، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة السبب، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ولأن المكياج يعد هو الحل الأسرع والأسهل في إخفاء الهالات السوداء، يقدم لكِ "الخليج 365. نت" في السطور التالية حيل مكياج مبتكرة لإخفاء الهالات السوداء.



أولا: الأدوات المستخدمة لإخفاء الهالات السوداء

إخفاء الهالات السوداء



كريم مرطب للعين.

برايمر.

كونسيلر.

مصحح للعيوب "كونتورينج" باللون الخوخي.

البودرة الشفافة.

آيلاينر.

ماسكارا سوداء.

هايلايتر.

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ثانيا: طريقة تطبيق حيل مكياج مبتكرة لإخفاء الهالات السوداء





لإخفاء الهالات السوداء



يجب قبل تطبيق أي مكياج على البشرة، تحضيرها جيدا من خلال وضع مرطب مناسب لمنطقة العين لإظهار المكياج بمظهر متناغم وطبيعي.

واحرصي على اختيار نوع مرطب مناسب لبشرتك خاصة إذا كنتِ من صاحبات البشرة الحساسة أو الجافة، ثم ضعي مرطب العينين حول عينيكي وانتظري قليلاً حتى تمتصه البشرة جيدا.

ضعي طبقة رقيقة من "البرايمر" أسفل العين وعلى الجفن العلوي للعين لإخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة .

استخدمي مصحح للعيوب أو "الكونتورينج" باللون الخوخي على المناطق السوداء والبنفسجية، وهذة الحيلة تساعد على إخفاء الهالات السوداء لقدرة اللون الخوخي على إخفائها، وقومي بتوزيع اللون على المنطقة جيدا بواسطة الفرشاة المخصصة لذلك أو الإسفنجة لتغطية مثالية.

استخدمي "الكونسيلر" بالون مناسب لبشرتك، واحرصي على اختيار لون معتدل لأن الألوان الفاتحة تظهر الهالات السوداء بشكل أكبر.

قومي بتوزيع الكونسيلر على شكل مثلث أسفل العين، وفوق الجفن العلوي لها، وادمجي بلطف بواسطة الفرشاة المخصصة، لتغطية المنطقة تماماً.

ضعي طبقة رقيقة من البودرة الشفافة على أسفل العينين، وفوق الجفن لتثبيت "الكونسيلر"، ومنعه من التشقق، أو إظهار الخطوط تحت العين.

استخدمي "الهايلايتر" على حافة العين الخارجية، وتحت خط الحاجبين لتشتيت النظر عن الهالات السوداء وإعطاء طلة مشرقة للعين.

طبقي رسمة الآيلاينر أعلى عينيك في خط رفيع عند زاوية العين الداخلية، ويزداد سمكاً حتى يصل لخارج العين.

طبقي الماسكار على رموشك أو يمكنكِ استخدام الرموش الصناعية، لإظهار عينيكي بمظهر أكثر جاذبية.

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