كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تعد عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين، أو هايلي بيبر، زوجة النجم جاستن بيبر، من عشاق العناية بالبشرة، وقد شاركت مؤخراً العديد من أسرارها التي تقف وراء بشرتها المشرقة والمتوهجة بشكل دائم، لا سيما عبر موقع إنستقرام، فهي تعتبر أن نقطة البداية في نظام العناية بالبشرة هي البدء في عمر مبكر باستخدام المستحضرات الضرورية للبشرة، وفق نوعها.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أسرار بسيطة لبشرة متوهجة من هايلي بيبر.



النوم بشكل كاف



لا تدع هايلي بيبر عملها واهتماماتها يقفان عائقاً أما أخذها قسطاً كافياً من النوم والراحة، فهي تجد أنهما مهمان جداً ليس للصحة فقط وإنما للبشرة بالتحديد، فهي تقول أن البشرة تصبح جافة ومملة وباهتة حين تهمل المرأة ساعات نومها الضرورية. لذلك، يعد النوم بأهمية أبهظ مستحضرات العناية بالبشرة بالنسبة الى هايلي بيبر.

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عادات جيدة

أسرار العناية بالبشرة من هايلي بيبر



ورثت هايلي بيبر الكثير من العادات الجيدة التي تحافظ على صحة وجمال البشرة، من كل أمها وجدتها. فهي تقول أن أمها برازيلية الأصل ومهووسة بالعناية بالبشرة. ومنهما ورثت تحديداً عادة ترطيب بشرة الجسم والوجه بعد كل استحمام، حيث تكون مسامات البشرة مفتوحة، فيتغلغل الكريم المرطب داخل البشرة ليمنحها نعومة فائقة تدوم لساعات طويلة. كما أنها تواظب على تطبيق مرطب البشرة بشكل يومي قبل البدء بتطبيق باقي المستحضرات، لأنه يساعد في امتصاص المكونات الضرورية الموجودة فيها بشكل أسرع.

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حمض الهيالورونيك



على رغم أن هايلي بيبر تحب للغاية العناية ببشرتها، إلا أنها اعترفت مؤخراً بأنها لا تولي أهمية سوى لبعض الخطوات القليلة والمكونات الضرورية للبشرة، وهي تحديداً: التنظيف المزدوج للبشرة، ترطيب البشرة، وتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة الغنية بحمض الهيالورونيك والنياسيناميد.

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مستحضرات تستخدمها هايلي بيبر





the rich cream augustinus bader

the rich cream augustinus bader



إنه كريم فائق الفخامة، يحفز عمليات تجديد البشرة الطبيعية، فهو يوفر لها درعاً وقائياً نهائياً ضد العوامل القاسية التي تؤثر سلباً على البشرة، وذلك بفضل احتوائه على زيت الأرغان والأفوكادو وزيت زهرة الربيع وأحماض الأوميغا 3، إضافة الى مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة. هذا الكريم مثالي لجميع أنواع البشرة ويتم استخدامه على بشرة نظيفة في الصباح والمساء.



Dr Darbara sturm clarifying mask

Dr Darbara sturm clarifying mask



إن ماسك الوجه هذا غني ببذور دوار الشمس الذي يحسن من خصائص حاجز ترطيب البشرة، وهو مناسب بشكل خاص للبشرة المعرضة لحب الشباب، حيث يشتمل على الزنك والكاولين اللذين يمتصان الدهون والزيوت الزائدة على البشرة، ويمنحانها تأثيراً مهدئاً ، إضافة الى أنه يعمل على توحيد لون البشرة وتعزيز إشراقتها وتوهجتها، والتخفيف من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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