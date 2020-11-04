عطور للبنات بنغمات شبابية رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - في أحيان كثيرة، لا يكون عطر الأم مناسباً لابنتها، إذ إن المرأة كلما تقدمت في السن كلما صارت تميل الى العطور الكلاسيكية أو العطور النسائية ذات الرائحة المركزة والثقيلة. لذلك، إن كنت في مرحلة العشرينات، وتفتشين عن عطر نسائي يلائم سنك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة عطور عالمية للبنات بنغمات شبابية رائعة، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Taylor Swift Incredible Things Eau de Parfum

Taylor Swift Incredible Things Eau de Parfum



ابتكرت النجمة تايلور سويفت هذا العطر للبنات، فهو عطر زهري - شرقي يجمع بين نغمات حارة وحلوة، فمقدمته تشتمل على نغمات الغريب فروت والفلفل الوردي، أما قلبه فيتركز على الفانيليا والعنبر الأبيض والمسك والفانيليا. يعد هذا العطر أحد أفضل إبداعات المشاهير في عالم العطور، وهو مثالي لأي فتاة في مرحلة العشرينات.

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CK Euphoria Forbidden Women Eau De Parfum

CK Euphoria Forbidden Women Eau De Parfum



إنه عطر رائع للبنات، ومثير للإعجاب، فهو يمزج بين الفاكهة والأزهار والمسك والروائح الخشبية، التي تمنح إطلالتك اليومية لمسة حيوية ومنعشة، وراقية في الوقت نفسه. فضلاً عن أن هذا العطر يتوافر بسعر مقبول يجعله في متناول كل فتاة.

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Victoria's Secret Bombshell Seduction

Victoria's Secret Bombshell Seduction



يشكل هذا العطر إضافة مثالية ومميزة الى حقيبة أي فتاة، فإضافة الى زجاجته الزهرية المميزة، فهو يشتهر برائحته الزهرية الشرقية الحلوة التي تجعله مناسباً لأي فتاة تبحث عن عطر ناعم وأنيق. يشتمل هذا العطر على مجموعة من النغمات الوردية التي تشعر الفتيات بالانتعاش والنشاط.

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Lolita Lempicka Perfumé For Women

Lolita Lempicka Perfumé For Women



يتميز هذا العطر برائحته الحلوة الموجّهة خصيصاً للفتيات الأصغر سناً. يمزج عطرLolita Lempicka Perfumé For Women بين النغمات الخشبية والمكونات الحلوة، وهو مزيج غريب إنما متطور وشهي، ليمنح الفتاة رائحة راقية تدوم طويلاً.

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Pink Sugar Perfume for Women

Pink Sugar Perfume for Women



رائحة هذا العطر جذابة جداً، ترتكز في شكل أساسي على الأزهار والفاكهة، ممزوجة بنغمات الفانيليا والكاراميل والمسك والعنبر وخشب الصندل، التي تلائم أي فتاة تسعى دائماً الى طلة راقية وأنثوية، ورائحة عطر تدوم طوال اليوم.

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Tommy Hilfiger Tommy Girl Eau de Toilette

Tommy Hilfiger Tommy Girl Eau de Toilette



إنه عطر كلاسيكي منعش ونقي، وهو شبابي بامتياز، كونه يشتمل على نغمات نقية وناعمة، في مقدمها: زهر التفاح، الشاي الأسود، البنفسج، وزهر العسل. إنه عطر مثالي للفتاة التي تميل الى الروائح الناعمة التي تضفي على إطلالتها لمسة مميزة.

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Guess by Marciano

Guess by Marciano



رائحة هذا العطر فريدة من نوعها، وبالتالي هو يشكل خياراً صائباً لكل فتاة تسعى الى التميز، فنغمات الفاكهة والحمضيات التي يتركز عليها توفر لكل فتاة رائحة جذابة تشعرها بالنشاط والحيوية في كافة الأوقات.

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Burberry Brit Eau De Toilette

Burberry Brit Eau De Toilette



يلاقي هذا العطر رواجاً كبيراً بين الفئات الشابة، وهو خيار مثالي لأي فتاة. إنه عطر زهري – فاكهي، يرتكز بشكل أساسي، على اللوز والكمثري والفاوانيا، مع لمسة من العنبر والتونكا والفانيليا، فلا تترددي في اعتماده للحصول على طلة شبابية مميزة.

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