كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - يكمنُ جمال المرأة وأنوثتَها وجاذبيّتَها في جمال شعرِها، واهتمامها بشعرها جزءٌ أساسيّ في حياتِها، مما يجعلها تميل إلى البحث عن تسريحات شعر تليق بها وتزيدها جمالاً وأناقة، ومواكبة آخر صيحات موضة تسريحات الشعر.

إذا كنت من ذوات الشعر الطويل، يمكنك التنويع في إطلالتك بسهولة من خلال اختيار العديد من أفكار أحدث تسريحات شعر المستوحاة من انستقرام 2020 للنجمات، والتي جمعها لك "الخليج 365.نت"، لتختاري منها ما يتناسب وفق شخصيتك بغض النّظر عن طبيعة شعرك إن كان مفرودًا أم مجعدًا، لتزيدي من أنوثتك وتجعلك مميزة.

أحدث تسريحات شعر طويل من انستقرام النجمات

موديلات تسريحات شعر من وحي انستقرام النجمات

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر طويل من وحي انستقرام النجمات عصرية وجذّابة لتختاري منها التسريحة التي تعجبك وتناسب شخصيتك:

تسريحة الشعر المموّج والمبعثر

نادين نسيب نجيم وتسريحة شعر طويل بأسلوب مموّج عفوي

ترتكز تسريحة الشعر المموجة والمبعثرة على عنصرين مهمين ألا وهما الحجم والتحكّم، وتُعد من أكثر صيحات الشعر رواجًا، والفضل لا يعود فقط إلى أسلوبها العملي بل إلى طابعها الجريء والملفت أيضًا.

تسريحة الويفي مع الغرَّة المدرَّجة المنسدلة من جانب واحد للوجه

مايا دياب بتسريحة شعر ويفي مع غرّة جانبية

تُشكّل هذه التسريحة أكبر دليل على أنَّ الإطلالة الأنيقة والعصرية لا تقتصر فقط على الشعر المالس واللامع، التسريحة عصرية، وتُعد حليفتك لتُضفي لمسة مميزة وملفتة إلى إطلالتك.

تسريحة التموّجات الهوليوودية الكبيرة الحجم

لجين عمران وتسريحة شعر لافتة وجذّابة

تسريحة كلاسيكية تمنح شعرك الحجم والحيوية، لا ننصحك بالتفريق ما بين الخصلات المموجة لأنّ ذلك قد يخلق لمسةً فوضوية، وهو الأمر الذي لا نريده في هذه الإطلالة، فالموجات الهوليوودية تتميّز بنعومتها، ولمعانها وحجمها، وهي خيارك الأمثل لإطلالةٍ ناعمةٍ وبسيطة.

تسريحة الشعر المُموّج الطبيعي بالأسلوب المنسدل مع الفرق الجانبي

نادين نجيم وتسريحة شعر مميّزة وعصرية مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها المميز الذي يجمع ما بين العصرية من جهة والجاذبية من جهة أخرى، وبأسلوبها العصري والغير متساوي عند الأطراف، لتمنحك إطلالة واثقة ومميزة.

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تسريحة الشعر الكلاسيكية مع الغُرَّة الجانبية الطويلة

نانسي عجرم وتسريحة شعر كلاسيكية ساحرة

لا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة، خصوصًا وأنّها تُعدّ الخيار الأمثل لمناسباتك الرسمية وإطلالاتك المسائية.

تسريحة الشعر المنسدل والمبلل

ياسمين صبري وتسريحة شعر مبللّة مسحوبة الى الخلف

يُمكنك إعتماد هذه التسريحة بالأسلوب اللامع والحيوي بحيث يكون شعرك مرفوعًا عن وجهك، محكمًا ومنسدلاً في الوقت نفسه، وتُعد التسريحة المالسة إلى الخلف خيارك الأمثل لإطلالةٍ تليق بك نهارًا وليلًا، وتُعتبر هذه التسريحة أيضًا حليفتك لاسيّما إذا كنت لا تملكين الوقت الكافي لغسل شعرك.

تسريحة الشينيون المبعثرة

مايا دياب وتسريحة شعر شينيون بأسلوب مبعثر

من أكثر التسريحات الرائجة بكثرة هذا الصيف، تسريحة مذهلة تجعلك محطّ أنظار الجميع بأسلوبها الذي سيمنحك إطلالة مواكبة للموضة.

تسريحة البوب الطويل المُدرَّج مع الغُرَّة

نجوى كرم وتسريحة شعر البوب الطويل المدرّج مع الغرة الجانبية

يُمكنك أن تخطفي الأنظار بتسريحة شعر فريدة ومميزة مستوحاة من انستقرام 2020، تعكس هذه الإطلالة جمالك بطريقة عفوية وطبيعية مع لمسة مميزة.

تسريحة الشعر الطويل المجعّد

ميريام فارس وتسريحة شعر طويل مجعد بألوب عفوي وطبيعي

لم تعُد الصيحات الجمالية المعقدة رائجة، إذ باتت الموضة اليوم، بدءًا بالمكياج، مرورًا بالأزياء ووصولًا إلى تسريحات الشعر، تتمحور أكثر حول الإطلالات الطبيعية والبسيطة التي لا تتطلب أي جهد، ولعلّ أبرزها صيحة الشعر المجعد باسلوب عفوي وطبيعي، لإطلالة مثالية ومواكبة للموضة تليق بك.

تسريحة الضفائر المتعددة والرفيعة مع خيوط الصوف

جويل ماردينيان وتسريحة شعر ضفائر بأسلوب عصري ولافت

تُشكل تسريحات الضفائر العنوان الأبرز لصيحات موضة الشعر على إنستقرام 2020، وتُعد من التسريحات الأنيقة والعصرية التي ننصحك باعتمادها، فتضفير الشعر يمنح المرأة شكلاً جذابًا بعيدًا عن الأضرار، خصوصًا مع اعتماد خيوط الصوف المُلوّنة والمُتنوّعة، مواكبة لعصرنا الحاليّ.

يُمكن أن يكون لون الخيوط متنوعًا جدًا، ويمكنك تخفيف اللون بخيوط فاتحة أو داكنة، كما أنَّ خيوط الصوف خفيفة للغاية، ولا تثقل الشعر الأصلي أبدًا، وقد يختلف تدرج الألوان حسب ألوان الخيوط التي تم اختيارهما.



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