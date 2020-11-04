هزمت 16 رجلا في إمبابة.. من هي السيدة الوحيدة الفائزة بالمرحلة الأولى؟

علاقات و مجتمع

بين 318 مرشحة يتنافسن في انتخابات مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردية، كانت هي السيدة الوحيدة التي استطاعت حسم مقعدها في البرلمان حتى الآن، بعد أن كشفت نتائج المرحلة الأولى عن فوزها بمقعد بدائرة إمبابة من أصل مقعدين، فيما تخوض 6 سيدات جولة الإعادة بعدد من المحافظات.

واستطاعت النائبة نشوى حسن علي عبدالعال ديب، اقتناص مقعدها في دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد أن خاضت منافسة شرسة أمام 18 مرشحا فرديا بينهم 16 رجلاً وسيدتين.

وفي السطور التالية يستعرض الـ"وطن"، السيرة الذاتية وأبرز المعلومات عن السيدة الوحيدة الفائزة بالمرحلة الأولى من الانتخابات على المقاعد الفردية:

- تبلغ من العمر 57 عاما حيث ولدت 1 يوليو 1963.

- التحقت بمدرسة القاهرة الابتدائية ثم التحريرالإعدادية ثم إمبابة الثانوية.

- كاتبة صحفية حاصلة على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية "من كلية دار العلوم جامعة القاهرة" عام 1988.

- حصلت على دبلوم دراسات عليا صحافة "كلية الإعلام جامعة القاهرة " 1993.

-عضو بنقابة الصحفيين المصريين.

- مارست العمل الصحفي في عدد من المؤسسات الصحفية، من بينها جريدة الدستور، وعقيدتي، والعربي الناصري.

- رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكل في واحد للمواطنة والتنمية والتي تعمل في التنمية المستدامة .

- أول سيدة تخوض انتخابات مجلس الشعب عن الحزب الناصري عام 2005 الدائرة الخامسة إمبابة محافظة الجيزة.

- خاضت الانتاخابات البرلمانية على مقعد الكوتة في محافظة الجيزة 2010.

- خاضت الانتخابات البرلمانية للمرأة على مقعد الفئات عام 2011 في دائرة إمبامبة والدقي والعجوزة، وحصلت على مايقرب من 22 ألف صوت.

6 سيدات يخضن جولة إعادة المرحلة الأولى

وكانت قد كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، التي ضمت 14 محافظة، أبرزها الجيزة والصعيد والإسكندرية، عن نجاح مرشحة وحيدة في حسم مقعدها، فيما تخوض 6 سيدات جولة الإعادة بعدد من المحافظات، فيما فازت 71 سيدة بدوائر نظام القوائم، من خلال خوض المنافسة على القائمة الوطنية من أجل مصر، التي فازت بالمرحلة الأولى.

وطبقا للكشوف النهائية للمرشحين على المقعد الفردي، خاضت 318 امرأة المنافسة على المقاعد الفردية، فاز منها فقط بالجولة الأولى مرشحة واحدة في إمبابة، و6 سيدات استطعن خوض الإعادة في وجه بحري، فيما خسرت باقي مرشحات الانتخابات بالمرحلة الأولى.