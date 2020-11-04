والدة عمرو سلامة تدعمه قبل عرض "ما وراء الطبيعة": وهبني الله فخر الشباب

علاقات و مجتمع

تعرض منصة "نتفليكس" بداية من الساعة 10 صباح الغد، أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الراجل أحمد خالد توفيق، إذ يعتبر المسلسل أول إنتاج مصري لمنصة نتفليكس العالمية، وأخرجه عمرو سلامة، الذي لقي دعما كبيرا من أسرته التي عبرت عن الفخر بكونه جزءا من هذا العمل.

وكتب شقيقه محمد عبدالوهاب "هوبا"، مقدم برامج: "فخور بأخويا عمرو سلامة فخر مايتوصفش، لأنه يعتبر الشخص الأهم في حياتي اللي بيلهمني دايمًا أني أحقق أحلامي.. عمرو كتب أول أفلامه زي النهاردة في 2002 تقريبا، ورفض يبيعه كقصة، رغم عروض مغرية جدا لشاب في أوائل العشرينات من عمره.. على يدي.. وأصر أن هو اللي يخرجه، رغم أنه مكنش خريج معهد سينما، عشان يحقق حلمه بأنه يتحط اسمه كمخرج لأول مرة على مشروع بدأه وأصر أنه هو اللي يكمله".

وأكمل: "من وإحنا صغيرين، وإحنا بنستنى كل عدد لـ(ما وراء الطبيعة) بفارغ الصبر عشان نقراه، وكنا مبهورين بطريقة سرد كل أسطورة وبطلها رفعت إسماعيل ورسوماتها وشخصياتها، لحد ما الموضوع اتحول لحلم بالنسبة لعمرو، إنه يخلد الروائع ديه وكاتبها الراحل العظيم أحمد خالد توفيق، اللي ماخدش التقدير اللي يستحقه في حياته، إلا من قرائه الأوفياء اللي قدروا، رغم عددهم القليل أنهم يكرموه في حياته وبعد وفاته".

وقال عبدالوهاب: "عمرو حول (ما وراء الطبيعة) لحلم وكوّن صداقة مع الدكتور أحمد خالد توفيق الراجل العبقري المتواضع، وقرر أنه هيفضل ورا حلم تحويل السلسلة العظيمة ديه لعمل يشوف النور ويعرف الناس أن فيه كاتب وروائي مصري عالمي مخدش واحد على عشرة من التكريم اللي يستحقه، النهاردة مسلسل (ما وراء الطبيعة) بقى أول إنتاج مصري لنت فليكس العالمية".

وأضاف شقيق عمرو سلامة: "للأسف مكنش ينفع أني أحضر التصوير ولا أني أكوّن أي انطباع مبدئي، لكن اللي متأكد منه أن عمرو عمل أكتر من اللي يقدر عليه عشان طبيعة عمرو أنه بيتقن أي حاجة بيشتغل فيها، وثانيا عشان المسئولية الجبارة اللي اتحطت على كتافه من محبين أحمد خالد توفيق ورفعت إسماعيل البطلين اللي بيشبهوا بعض في حاجات كتير أوي في بساطتهم وتواضعهم، وأنهم عاشوا في الظل وبإذن الله بعد ما المسلسل ينجح هيعيشوا دايما في النور".

واختتم: "شكرا يا عمرو أنك بتلهمني دايما أني أحقق ولو جزء من اللي أنت حققته بس في الكورة.. شكرا لأنك أنت اللي بتأكدلي أنه لا يصح إلا الصحيح وأن فيه أمل أن الكويس واللي بيشوف شغله وبيتقنه هينجح.. شكرا أنك ناجح وبتخلينا دايما فخورين بيك .. شكرا أنك أخويا".

وفي نفس السياق، كتبت والدة عمرو سلامة تعليق تدعم فيه نجلها، قائلة: "حياكم الله يا شباب، أولا شكرا لله وحمدا أن وهبني فخر الشباب المصري المحب لوطنه وعمله وجده واجتهاده، وإصراره على تحقيق حلمه بكل إبداع ورقي ووفاء لذوي الفضل عليهم وبكل هذه المشاعر الرائعة النبيلة".

وأكملت: "شكرا على إهدائي كل هذا الفخر والحب والسعادة، حفظكما الله وبارك فيكما، ودمتم مبدعين وناجحين وسعداء وشكرا لكما يا صناع البهجة وتحياتي".