"أم حبيبة" تهدي "عزل أسوان التخصصي" جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

صحة

أهدت مؤسسة "أم حبيبة" الخيرية بمحافظة أسوان، مركز عزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى أسوان التخصصي، جهاز تنفس صناعي وعدد من المستلزمات الطبية، في إطار تأكيد المشاركة المجتمعية، من خلال تقديم الدعم والتعاون لجهود القطاع الطبي بالمحافظة، لمواجهة تداعيات "كوفيد 19".

وقالت الصحفية شمس علي بهي، المدير العام لمؤسسة "أم حبيبة"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه تم تسليم عدد من المعدات الطبية للمستشفى، منها: 10 أجهزة لقياس السكر، و6 أجهزة لرسم القلب، و30 جهاز لتدفق الأكسجين الطبي، وجهاز تنفس صناعي، و10 أجهزة استنشاق، و160 بدلة وقائية، و100 علبة كمامة، و1000 جاونتي.

وأوضحت أن التبرع يهدف إلى تقديم الدعم للمجتمع الأسواني، خاصةً تجاه مستشفى أسوان التخصصي، الذي يُعتبر من أهم شركاء المؤسسة في التنمية، وفي مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدةً أهمية تكاتف الجميع، سواء مؤسسات المجتمع المدني والشركات ورجال الأعمال والأفراد، في التعاون لمواجهة تلك الأزمة.

وأشارت وفاء بخيت، مديرة برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، إلى أن التبرع يؤكد التعاون القائم بين المؤسسة ومستشفى أسوان التخصصي، والممتد على مدار السنوات السابقة، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبي، من خلال تدريب ورفع القدرات لقطاع التمريض.

ويُعد مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصةً للحالات الحرجة بمدينة أسوان، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، وتضم طاقم طبي وتمريض وعاملين متخصصين في التعامل مع إصابات كورونا.