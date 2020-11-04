وفاء عامر تتجاهل منشور شقيقتها عن إصابات الجونة وتهنئ نجلها بعيد ميلاد

أخبار من الوطن نيوز

تجاهلت الفنانة وفاء عامر، منشور شقيقتها أيتن عامر، أمس، بشأن انتشار أخبار عن إصابة عدد كبير من ضيوف مهرجان الجونة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وهنأت "وفاء" نجلها عمر بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "كل سنة وأنت أطيب وأحن عمر في الدنيا، الحمد لله يا رب رزقتني عبدك ويا رب أجعله محبا لك، طوعا لأمرك، وحافظ عليه".

وأضافت الفنانة: "هو مصدر الحب وطاقة الأمل في حياتي، اللهم لا تريني فيه ما يحزن قلبي يا وهاب يا كريم، يا حبيبي يا الله بارك فيه".

ونشرت الفنانة آيتن عامر، رسالة مبهمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن انتشار أخبار إصابة عددا كبيرا من ضيوف مهرجان الجونة، بفيروس كورونا.

وكتبت آيتن قائلة: "هما ليه لسه فيه ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتي؟"، ليرد عليها الفنات أحمد الشامي: "هو لسه فيه ناس أكتر من اللي أعلنوا؟"، مضيفا: "أنا مش فاهم الكمامة مشكلتها إيه؟"، كما علق المخرج مجدي الهواري، قائلا: "حاجة غريبة جدا".

وانتشرت خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار التي تناولت تعرض الفنانة وفاء عامر، لأزمة في مطار الغردقة الدولي، في أثناء عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

ووفقا للأخبار المتداولة، بأن الفنانة تأخرت عن موعد طائرتها، التي كان من المقرر إقلاعها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً متجهة إلى القاهرة، ما أجبرها على انتظار الطائرة التالية ولكنها رفضت ذلك، لتحدث مشاجرة بينها والقائمين على الطيران المدني والرحلات الداخلية، ووبخت العاملين.

وتواصلت "الوطن" مع الفنانة وفاء عامر، والتي نفت ما تردد بشأن نشوب تلك المشاجرة بينها والمسؤولين في مطار الغردقة، عقب انتهائها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.